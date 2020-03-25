"Юнайтед" — претендент номер один на Санчо

Джейдон Санчо "Манчестер Юнайтед" лидирует в борьбе за вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

Санчо является целью номер один для главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера на летнее трансферное окно, однако пандемия коронавируса, конкуренция других клубов и риск для "Юнайтед" не попасть в Лигу Чемпионов вроде бы должны ставить под вопрос переезд Джейдона на "Олд Траффорд".

Тем не менее, Evening Standard со ссылкой на хорошо осведомленный источник в Дортмунде утверждает, что шансы "Юнайтед" заполучить Санчо выше всех. В "Боруссии" уже смирились с тем, что уход Джейдона неизбежен и лишь хотят получить максимум за свою звезду.

Ожидается, что продажа 20-летнего игрока сборной Англии, который также интересен "Челси" и "Ливерпулю", принесет "Боруссии" около 100-120 миллионов фунтов.

В отличие от "Юнайтед", "Ливерпуль" не может пообещать Санчо твердое место в стартовом составе, тогда как "Челси" уже укрепил свои фланги Хакимом Зийешем из "Аякса". Большинству других клубов Джейдон просто не по карману.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2020 16:00

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  1. mixmaster 25.03.2020 16:24 # mixmaster
    да ёпжих мать, опять на щулси поссали

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  2. quavo 25.03.2020 16:17 # quavo
    чисто санчес, грилиш и томас

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  3. iceteam 25.03.2020 16:12 # iceteam
    Ну и что МЮ ему может предложить, кроме мешка денег?

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  4. mancunia-planet 25.03.2020 16:02 # mancunia-planet
    Это будет очень круто!

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