"Юнайтед" — претендент номер один на Санчо
"Манчестер Юнайтед" лидирует в борьбе за вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.
Санчо является целью номер один для главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера на летнее трансферное окно, однако пандемия коронавируса, конкуренция других клубов и риск для "Юнайтед" не попасть в Лигу Чемпионов вроде бы должны ставить под вопрос переезд Джейдона на "Олд Траффорд".
Тем не менее, Evening Standard со ссылкой на хорошо осведомленный источник в Дортмунде утверждает, что шансы "Юнайтед" заполучить Санчо выше всех. В "Боруссии" уже смирились с тем, что уход Джейдона неизбежен и лишь хотят получить максимум за свою звезду.
Ожидается, что продажа 20-летнего игрока сборной Англии, который также интересен "Челси" и "Ливерпулю", принесет "Боруссии" около 100-120 миллионов фунтов.
В отличие от "Юнайтед", "Ливерпуль" не может пообещать Санчо твердое место в стартовом составе, тогда как "Челси" уже укрепил свои фланги Хакимом Зийешем из "Аякса". Большинству других клубов Джейдон просто не по карману.
25.03.2020 16:00
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Последние комментарии:
да ёпжих мать, опять на щулси поссали
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чисто санчес, грилиш и томас
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Ну и что МЮ ему может предложить, кроме мешка денег?
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Это будет очень круто!
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