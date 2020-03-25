"Юнайтед" — претендент номер один на Санчо

"Манчестер Юнайтед" лидирует в борьбе за вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

Санчо является целью номер один для главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера на летнее трансферное окно, однако пандемия коронавируса, конкуренция других клубов и риск для "Юнайтед" не попасть в Лигу Чемпионов вроде бы должны ставить под вопрос переезд Джейдона на "Олд Траффорд".



Тем не менее, Evening Standard со ссылкой на хорошо осведомленный источник в Дортмунде утверждает, что шансы "Юнайтед" заполучить Санчо выше всех. В "Боруссии" уже смирились с тем, что уход Джейдона неизбежен и лишь хотят получить максимум за свою звезду.



Ожидается, что продажа 20-летнего игрока сборной Англии, который также интересен "Челси" и "Ливерпулю", принесет "Боруссии" около 100-120 миллионов фунтов.



В отличие от "Юнайтед", "Ливерпуль" не может пообещать Санчо твердое место в стартовом составе, тогда как "Челси" уже укрепил свои фланги Хакимом Зийешем из "Аякса". Большинству других клубов Джейдон просто не по карману.