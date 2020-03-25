"Лидс" пытался заманить Ибрагимовича в январе
Нападающий Златан Ибрагимович вел переговоры о своем трансфере в "Лидс" в зимнее окно.
Покинув "ЛА Гэлакси" после окончания сезона МЛС, в январе Ибрагимовч присоединился к "Милану", за который он уже успел поиграть ранее в своей карьере.
Однако у 38-летнего шведа также был вариант с возвращением в английский футбол, где он с успехом выступал за "Манчестер Юнайтед", выиграв Кубок Лиги и Лигу Европы в сезоне 2016/17.
"Златан Ибрагимович и Эдинсон Кавани были целями для нас, но со Златаном я общался более конкретно".
"Он помог бы нам сделать этот решающий рывок (в Премьер-Лигу), но решил отправиться в "Милан". Он был очень честен и прозрачен со мной".
"Нам нужно быть рациональными и последовательными в своей стратегии касательно тренера и команды. Я даже не разговаривал с Марсело Бьелсой насчет Кавани и Ибрагимовича, потому что мы так и не достигли той стадии, когда нужно сесть и обсудить целесообразность трансфера", — сообщил владелец "Лидса" Андреа Радриццани Sky in Italy.
25.03.2020 15:00
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Последние комментарии:
У Златана же корона? Он вылечился?
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Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
Охохохохохохох
Ехехехехехехехе
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Неужели Ибра, за все годы в футболе, не наиграл на ЗМ? Он же столько рекордов побил.
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