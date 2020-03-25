"Лидс" пытался заманить Ибрагимовича в январе

Златан Ибрагимович Нападающий Златан Ибрагимович вел переговоры о своем трансфере в "Лидс" в зимнее окно.

Покинув "ЛА Гэлакси" после окончания сезона МЛС, в январе Ибрагимовч присоединился к "Милану", за который он уже успел поиграть ранее в своей карьере.

Однако у 38-летнего шведа также был вариант с возвращением в английский футбол, где он с успехом выступал за "Манчестер Юнайтед", выиграв Кубок Лиги и Лигу Европы в сезоне 2016/17.

"Златан Ибрагимович и Эдинсон Кавани были целями для нас, но со Златаном я общался более конкретно".

"Он помог бы нам сделать этот решающий рывок (в Премьер-Лигу), но решил отправиться в "Милан". Он был очень честен и прозрачен со мной".

"Нам нужно быть рациональными и последовательными в своей стратегии касательно тренера и команды. Я даже не разговаривал с Марсело Бьелсой насчет Кавани и Ибрагимовича, потому что мы так и не достигли той стадии, когда нужно сесть и обсудить целесообразность трансфера", — сообщил владелец "Лидса" Андреа Радриццани Sky in Italy.


Метки Ибрагимович, Лидс, Милан

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2020 15:00

Количество просмотров Просмотров: 396

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. brown-ale 25.03.2020 15:56 # brown-ale
    У Златана же корона? Он вылечился?

    (ответить)

  2. chebrec 25.03.2020 15:37 # chebrec
    Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
    Охохохохохохох
    Ехехехехехехехе

    (ответить)

  3. bes-ter 25.03.2020 15:10 # bes-ter
    Неужели Ибра, за все годы в футболе, не наиграл на ЗМ? Он же столько рекордов побил.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: