Ширер сделал предсказание насчет будущего Кейна

Легенда английского футбола Алан Ширер уверен, что следующий сезон станет определяющим для дальнейшей судьбы нападающего Харри Кейна в "Тоттенхэме".

Грядущим летом Кейну исполнится уже 27. К этому возрасту Харри заработал репутацию одного из лучших нападающих планеты, становился обладателем "Золотых бутс" Премьер-Лиги и Чемпионата Мира, но до сих пор не завоевал никаких командных трофеев.



Многие ожидают, что Кейн покинет Северный Лондон уже по окончании этого сезона, однако Ширер ожидает, что Харри отложит решение о своем будущем на следующий год.



"Полагаю, если он ничего не выиграет в следующие 12 месяцев, тогда ему придется уйти. Он остается еще на один год, но если и этот год не принесет ему трофеев, тогда он уйдет", — цитирует Ширера talkSPORT.