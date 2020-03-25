"Арсенал" продолжает платить Эмери

Бывший главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери продолжает получать деньги от лондонского клуба, несмотря на то, что был уволен еще в ноябре.

Напомним, "канониры" указали Эмери на дверь после домашнего поражения 1:2 от "Айнтрахта" в Лиге Европы, которое продлило серию команды без побед до семи матчей.



Таким образом, Унаи покинул "Арсенал", отработав только половину от своего трехлетнего контракта. Испанский специалист до сих пор не нашел новое пристанище, а это означает, что "канониры" продолжают выплачивать ему компенсацию.



Как сообщает Get Football News France, по итогам этого сезона Эмери суммарно получит от "Арсенала" 6.8 млн. фунтов в качестве зарплаты и компенсации, чего лишь слегка не хватит для того, чтобы войти в топ-20 самых высокооплачиваемых тренеров мира.



Увольнение Эмери по окончании нынешнего сезона стоило бы гораздо дешевле для клуба ввиду особенностей контракта, однако владелец "Арсенала" Стэн Кроенке был уверен, что с этим нельзя медлить.