Фердинанд уверен, что Моуриньо не отпустит Кейна в "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд уверен, что главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо ни за что не отпустит своего нападающего Харри Кейна к "красным дьяволам".

Согласно слухам, Кейн всерьез помышляет о смене клуба в ближайшее трансферное окно. По всей видимости, "шпоры" вновь останутся без трофеев, рискуя даже не попасть в Лигу Чемпионов, и это никак не устраивает Харри, который жаждет больших побед.



Среди претендентов на капитана сборной Англии называются "Манчестер Сити", "Ювентус" — а также "Юнайтед", однако Фердинанд убежден, то Моуриньо до сих пор держит зуб на свой бывший клуб, который уволил его в прошлом сезоне.



"Взял бы я Харри Кейна? Конечно, взял бы. Если он в форме и жаждет играть, ты бы непременно взял его в "Манчестер Юнайтед". Это игрок топ-уровня, который гарантирует тебе голы в Премьер-Лиге".



"Однако я не представляю себе, что "Тоттенхэм" отпустит Харри Кейна. Моуриньо ни за что не отпустит его в "Юнайтед", — цитирует Фердинанда Goal.