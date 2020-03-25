Анчелотти: "Я большой фанат Netflix!"

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти признался, что убивает время в эту вынужденную паузу просмотром Netflix.

Накануне Анчелотти принял участие в благотворительной акции Blue Family Campaign, в рамках которой мерсисайдский оказывает поддержку своим тяжело больным фанатам, чье положение только усугубилась из-за пандемии коронавируса.



Карло лично позвонил фанату "Эвертона" Марку, который страдает заболеванием двигательных нейронов, и дал совет, как скоротать время без футбола.



"К сожалению, в этот период нет матчей и нет футбола. "Эвертон" тоже не играет, так что нам делать? Нужно оставаться дома и расслабиться".



"У меня есть друзья в Италии, моя сестра в Италии, и там ситуация хуже. Там ужасная ситуация. Думаю, мы должны постараться, чтобы предотвратить распространение вируса здесь в Англии. Мы должны сидеть по домам и никуда не выходить".



"Я большой фанат Netflix! Последний сериал, который мне понравился, — это "Чужак". Ты должен посмотреть его. Да, это очень мрачно!" — цитирует Анчелотти talkSPORT.