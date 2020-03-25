Инс не может назвать "Ливерпуль" великой командой

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" Пол Инс заявил, что не может назвать команду Юргена Клоппа великой.

В этом сезоне "Ливерпуль" оказался на голову сильнее всех остальных в Премьер-Лиге и на момент вынужденной остановки сезона оторвался на 25 очков от ближайшего преследователя. Однако Инс считает, что одна кампания — это не показатель.



"Тяжело сказать, что "Ливерпуль" относится к числу лучших команд в истории Премьер-Лиги, но я думаю, они выступают замечательным образом. Уровень Премьер-Лиги в этом сезоне не такой, как прежде".



"Являются ли они великой командой? Я бы не сказал этого. Ты должен побеждать сезон за сезоном. Думаю, они обладают талантом и тренером, чтобы стать великой командой. Великие команды продолжают побеждать. Если они сделают это в нынешнем году и в следующем, тогда мы можем начать называть их великой командой".



"Вот "Манчестер Сити" — это великая команда. "Ливерпуль" был хорош в последние пару лет, но им нужно продолжать побеждать, прежде чем мы скажем, что это великая команда. Оглянитесь в прошлое на другие великие команды".



"Я бы отнес к числу великих "Непобедимых" "Арсенала", прежние команды "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля", которые постоянно побеждали. В случае с "Ливерпулем" речь о победах в Европе. В случае с "Юнайтед" это дубли, треблы и многочисленные титулы лиги".



"Челси" с Дрогба, Терри и Лэмпардом был великой командой. "Ливерпулю" нужно продолжать в том же духе, чтобы стать великой командой", — сообщил Инс Goal.