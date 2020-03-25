Клубы Премьер-Лиги попросят игроков о снижении зарплат

Клубы Премьер-Лиги собираются попросить игроков пойти на значительное понижение своих зарплат.

Неназванный директор клуба Премьер-Лиги сообщил изданию The Telegraph, что данная мера является "неизбежной" и будет призвана помочь справиться с ущербом от пандемии коронавируса.



На самом деле процесс снижения зарплат уже пошел. "Бирмингем" стал первым клубом Чемпионшипа, попросившим своих игроков добровольно отказаться от части денег. А в Бундеслиге футболисты "Баварии" сами выступили с инициативой получать на 20 процентов меньше.



Премьер-Лига тоже не станет исключением, причем здесь зарплаты могут упасть аж на 50 процентов. Естественно, Ассоциация профессиональных футболистов и игроки едва ли согласятся на столь существенное снижение, поэтому сторонам предстоят довольно непростые переговоры.



В данный момент куда реалистичнее, что снижение зарплат в Премьер-Лиге составит только 20 процентов. Клубы уже обсуждают это между собой, а затем собираются подключить своих капитанов, потому что игроки должны добровольно согласиться получать меньше.



Согласно свежему исследованию Global Sports Salary, средняя зарплата в Премьер-Лиге составляет 3.2 млн. фунтов в год — или 61.5 тыс. фунтов в неделю.