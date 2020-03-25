Клубы Премьер-Лиги попросят игроков о снижении зарплат
Клубы Премьер-Лиги собираются попросить игроков пойти на значительное понижение своих зарплат.
Неназванный директор клуба Премьер-Лиги сообщил изданию The Telegraph, что данная мера является "неизбежной" и будет призвана помочь справиться с ущербом от пандемии коронавируса.
На самом деле процесс снижения зарплат уже пошел. "Бирмингем" стал первым клубом Чемпионшипа, попросившим своих игроков добровольно отказаться от части денег. А в Бундеслиге футболисты "Баварии" сами выступили с инициативой получать на 20 процентов меньше.
Премьер-Лига тоже не станет исключением, причем здесь зарплаты могут упасть аж на 50 процентов. Естественно, Ассоциация профессиональных футболистов и игроки едва ли согласятся на столь существенное снижение, поэтому сторонам предстоят довольно непростые переговоры.
В данный момент куда реалистичнее, что снижение зарплат в Премьер-Лиге составит только 20 процентов. Клубы уже обсуждают это между собой, а затем собираются подключить своих капитанов, потому что игроки должны добровольно согласиться получать меньше.
Согласно свежему исследованию Global Sports Salary, средняя зарплата в Премьер-Лиге составляет 3.2 млн. фунтов в год — или 61.5 тыс. фунтов в неделю.
25.03.2020 08:00
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"Вы даёте миллионы евро в месяц футболистам и 1800 евро в месяц биологам. Сейчас вы нуждаетесь в лечении. Идите к Роналдо или Месси, и они найдут вам вакцину"
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принудительно понизить, и не на процент, а до отметки, допустим в 10к фунтов, не важно получает он 15 или 300, 10к хватит на проживание)
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