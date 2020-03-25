ФИФА может продлить ближайшее трансферное окно до января

ФИФА может значительно продлить ближайшее трансферное окно — аж до января.



Пандемия коронавируса, которая остановила футбольный сезон, уже оборачивается огромными финансовыми проблемами для клубов — и если участники Премьер-Лиги довольно крепко стоят на ногах, то представителям низших дивизионов и других европейских лиг будет чрезвычайно сложно пережить этот кризис.



Свою руку помощи в этой ситуации может протянуть ФИФА, продлив срок ближайшего трансферного окна. Это позволило бы перераспределить деньги в футболе между теми, у кого они есть, и нуждающимися.



Как сообщает The Telegraph, рабочая группа ФИФА собирается обсудить эту идею с клубами, некоторые из которых уже выразили свое одобрение.



Daily Mirror добавляет, что эту идею поддерживают — и уже успели обсудить между собой — клубы Футбольной Лиги, которые надеются поправить свои финансы с помощью продажи игроков.