Данни Дринкуотер. По наклонной

Данни Дринкуотер был одним из ключевых исполнителей "Лестера", сенсационно взявшего титул при Клаудио Раньери. Когда "Челси" отдал за него 35 миллионов фунтов, "синие" возлагали большие надежды на воссоединение чемпионской связки Дринкуотер-Канте, но в итоге ничего хорошего из покупки Данни не получилось. Сейчас Дринкуотер — это практически бесполезный для "Челси" игрок, с зарплатой в 100 тысяч фунтов в неделю.





Данни Дринкуотер — уроженец Манчестера и воспитанник "Манчестер Юнайтед", так и не закрепившийся в составе "красных дьяволов" и с 19 лет перебивавшийся арендами в клубах Чемпионшипа до тех пор, пока в 2012 году его трансфер не выкупил "Лестер". На то время "лисы" были клубом, только недавно вернувшимся в Чемпионшип из Лиги Один, но в уровне Данни тут не сомневались и не стали проверять его арендной сделкой, сразу же предложив постоянный контракт.



Данни был неплох в сезонах 2009/10 и 2011/12, когда играл на правах аренды за "Хаддерсфилд" в Лиге Один и "Барнсли" в Чемпионшипе, но сложно было понять готов ли он провести на высоком уровне полноценный сезон. Впрочем, "Лестер" вряд ли пожалел о приобретении центрального полузащитника, так как тот, будучи приглашенным во время зимнего транферного окна, уже за полсезона стал основным исполнителем "лис", вдобавок забив два гола.



Свой первый звездный сезон Данни провел в 2013-2014 годах, когда вместе с "Лестером" оформил повышение в классе, отметившись семью забитыми голами. В той команде его партнерами по центру поля были Мэтти Джеймс и Энди Кинг, но под Премьер-Лигу Найджел Пирсон решил пригласить опытного аргентинца Эстебана Камбьяссо, с приходом которого у Дринкуотера стало значительно меньше игрового времени. Данни провел неудачный сезон, как и весь "Лестер", — команде удалось спастись от вылета только благодаря чудесному преображению после Нового года, которое произошло после общекомандной попойки.



Все мы знаем, что было дальше — летом Пирсона уволили из-за скандала с участием его сына, других игроков молодежного состава и тайских проституток, а заступивший на место Найджела Клаудио Раньери сенсационно привел "лис" к чемпионству. У Раньери Дринкуотер снова стал ключевым игроком "лис", отменно отыграв сезон в паре с Нголо Канте, после чего получил вызов в сборную Англии и привлек к своей персоне интерес со стороны больших клубов.



Сразу после чемпионского сезона говорили об интересе к персоне Дринкуотера со стороны "Манчестер Юнайтед", но летом 2016 руководство "лис" отпустило только Нголо Канте, а Дринкуотер ушел годом позже — после не слишком удачного сезона, ознаменовавшегося отставкой Раньери. Данни был в целом неплох, но было заметно, что без Канте ему сложно демонстрировать лучшую игру.



Антонио Конте и "Челси", отдавая за Дринкуотера 35 миллионов и предлагая Данни пятилетний контракт с окладом 100 тысяч фунтов в неделю, рассчитывали восстановить эффективное сотрудничество Канте и Дринкуотера в центре поля. Но у Данни в "Челси" все пошло не так с самого начала — он получил травму бедра и дебютировал в своем новом клубе только в начале октября. Первый матч в основном составе Данни провел только в ноябре, а первый гол забил месяц спустя, поучаствовав в разгроме "Стоука" — 5:0.



Как оказалось позже, тот гол будет единственным для Данни за "Челси", а всего он проведет в составе "синих" 22 матча и большинство из них — в качестве игрока, выходящего на замену или участвующего в не слишком важных играх. Дринкуотер так и не смог набрать оптимальную форму после травмы в начале сезона, вдобавок в "Челси" ему было не слишком комфортно, как на поле, так и за его пределами.



Еще хуже стало, когда Конте сменил Маурицио Сарри — тот изначально не поверил в Дринкуотера и привел с собой из "Наполи" Жоржиньо, который тут же превратил англичанина даже не в игрока ротации, а в совершенно не нужного "Челси" исполнителя. Хоть Дринкуотер и был здоров, он провел в сезоне 2018/19 за "Челси" всего один матч в Кубке Лиги, будучи совершенно игнорируемым Сарри.



В такой ситуации Дринкуотера утешала разве что его зарплата в "Челси", отказываться от которой игрок не хотел, что и привело к потраченному впустую сезону. Когда Сарри ушел, Фрэнк Лэмпард также не стал обещать Данни игровое время, но с ним хотя бы у Дринкуотера было понимание, что пора уходить в аренду.



Еще одна проблема в том, что, будучи изгоем для Сарри, Дринкуотер начал пить и — совсем не воду. В апреле 2019 года он угодил в аварию, врезавшись в стену на своем Range Rover стоимость 125 тысяч фунтов, когда возвращался с благотворительной вечеринки. Через месяц он предстал перед судьей в Стокпорте, признав себя виновным в нетрезвом вождении и приняв 20-месячный запрет на вождение вместе с исправительными работами и внушительным штрафом.



"Я не могу просто извиниться за свои действия и должен извлечь ценный урок", — сказал он после слушаний. "Я чувствую, что со мной обошлись справедливо и готов отдать что-то обществу в качестве компенсации за мои безответственные действия".



В поисках игровой практики Дринкуотер присоединился к "Бернли" на правах аренды, преисполненный решимости реанимировать свою карьеру. "Пришло время вернуть мою карьеру в правильное русло. К сожалению, этого не удалось сделать в "Челси", где я стал плыть по течению в какой-то момент. Я думаю, что моя цель — достичь того уровня физической готовности, при котором у менеджера не будет причин оставить меня на скамейке".



Увы, но попытка реанимировать карьеру в "Бернли" провалилась после того, как Данни был избит в одном из ночных клубов Манчестера, пребывая в невменяемом состоянии. Дринкуотера били шесть человек, не только превратив его голову в кровавое месиво, но и попытавшись сломать ему ногу. Футболист вернулся домой с гематомой на лице, заплывшим глазом, сильно распухшим лицом, порезанной щекой и ушибами по всему телу, что исключало его появление на поле в ближайший месяц. Сам Данни был настолько пьян, что не помнил ничего и восполнял пробелы в памяти из рассказов своего товарища.



На вторую часть сезона Дринкуотера взял " на поруки" Дин Смит, пригласив его в "Астон Виллу", но и тут полузащитник успел начудить, устроив драку с партнером по команде на тренировке. Как следствие — очередной штраф, отстранение от тренировок и, наверное — возвращение в "Челси" раньше срока.



Сейчас у Дринкуотера остается два года по вкусному контракту с "Челси" и очевидно, что он был бы глупцом, если бы добровольно согласился уйти в команду, где ему будут платить меньше, чем 100 тысяч фунтов в неделю. С его нынешней репутацией, оставшиеся по контракту с "Челси" деньги — это все, что он может получить в большом футболе в ближайшее время. Репутация бывшего чемпиона Англии настолько плоха, что вряд ли найдется клуб Премьер-Лиги, который поверит в него после инцидентов в "Бернли" и "Астон Вилле".



Впрочем, Данни сейчас всего лишь 30 лет, и физически он еще далек от ухода на пенсию. Не исключено, что "Челси" и Дринкуотер смогут договориться о досрочном расторжении контракта, но если игрок не возьмет себя в руки, сложно будет найти клуб, который захочет подписать с ним долгосрочное соглашение. Вот так, за каких-то три года один из символов чемпионского "Лестера" разрушил свою репутацию и карьеру, превратившись в игрока, катящегося по наклонной. С другой стороны, в отличие от звезд 90-х, оказывавшихся в положении Дринкуотера, Данни защищен контрактом с "Челси" и вряд ли будет испытывать серьезные финансовые проблемы, если совсем уж не пустится "во все тяжкие".



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru