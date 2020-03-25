Гвардиола пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пожертвовал 1 миллион евро (918 тыс. фунтов) на борьбу с коронавирусом.

Пожертвование Гвардиолы, который переживает пандемию коронавируса на своей родине, досталось Коллегии медиков Барселоны и благотворительному фонду Angel Soler Daniel Foundation.

Все деньги пойдут на закупку инвентаря и оборудования в помощь медикам из Испании, которая является одной из наиболее пострадавших стран от COVID-19. Особенно тяжело приходится Каталонии, родному региону Гвардиолы.

Evening Standard отмечает, что до вмешательства Гвардиолы эта благотворительная кампания собрала только 33 тыс. евро.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2020 00:05

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  1. electric 25.03.2020 00:41 # electric
    БАРОН!!!

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  2. liverpool1892est 25.03.2020 00:35 # liverpool1892est
    Капитальный красавчик!

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  3. chebrec 25.03.2020 00:15 # chebrec
    КОРОЛЬ!!!

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  4. scholes22 25.03.2020 00:13 # scholes22
    КОРОЛЬ!!!

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