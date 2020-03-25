Гвардиола пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пожертвовал 1 миллион евро (918 тыс. фунтов) на борьбу с коронавирусом.
Пожертвование Гвардиолы, который переживает пандемию коронавируса на своей родине, досталось Коллегии медиков Барселоны и благотворительному фонду Angel Soler Daniel Foundation.
Все деньги пойдут на закупку инвентаря и оборудования в помощь медикам из Испании, которая является одной из наиболее пострадавших стран от COVID-19. Особенно тяжело приходится Каталонии, родному региону Гвардиолы.
Evening Standard отмечает, что до вмешательства Гвардиолы эта благотворительная кампания собрала только 33 тыс. евро.
25.03.2020 00:05
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БАРОН!!!
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Капитальный красавчик!
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КОРОЛЬ!!!
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КОРОЛЬ!!!
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