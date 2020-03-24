Фердинанд советует "Ливерпулю" купить Вернера

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд посоветовал "Ливерпулю" приобрести нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера.

Вернер выдающимся образом проводит этот сезон, являясь вторым лучшим бомбардиром Бундеслиги, и ожидается, что грядущим летом Тимо покинет Лейпциг.



Фаворитом в борьбе за Вернера считается "Ливерпуль", и для Фердинанда этот трансфер выглядит более чем оправданным, особенно в свете возможного отъезда с "Энфилда" Мохамеда Салаха или Садио Мане.



"Если "Ливерпуль" скажет, что они не будут покупать его, уверен, найдутся другие, кто с радостью его заберут".



"Я своими глазами видел, как он сокрушил "Тоттенхэм" в Лиге Чемпионов. Я подумал тогда: "Вау, этот парень на кое-что способен". В том матче он выглядел зрело и играл быстро. Он должен был забить еще один гол".



"Мне нравится, что он не привязан к какой-то одной позиции. Когда я оцениваю нападающих, я спрашиваю себя: "Понравилось бы мне играть против него? В чем мне было бы сложно?" Вернер неуловим в своем движении, он очень напорист".



"Будь я "Ливерпулем", я бы 100 процентов его взял. У них нет страховки для своего трио нападающих. Если кто-нибудь один надолго вылетит с травмой, у них нет игрока на замену. У Ориги были свои успешные моменты, но я бы хотел большего от "Ливерпуля".



"На его месте я бы подумал: "Не думаю, что Салах задержится здесь надолго, Мане могут купить. Я все равно получу свой шанс. Кроме того, в сезоне достаточно матчей, и я смогу проявить себя".



"Челси" заинтересован в нем. Об этом пишут в газетах, и он стал бы невероятным приобретением для "Челси".



"Думаю, "Юнайтед" тоже поборется за него. Думаю, он замечательно бы подошел "Манчестер Юнайтед", дополнив отличную группу игроков впереди", — цитирует Фердинанда Daily Star.