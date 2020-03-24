"Челси" разрешил Виллиану отправиться в Бразилию

Вингер "Челси" Виллиан получил разрешение от своего клуба уехать в Бразилию к жене и дочерям.

На прошлой неделе, когда вызванная пандемией коронавируса пауза в Премьер-Лиге была продлена до 30 апреля, Виллиан рассказал, что добивается разрешения от "синих" отправиться на родину к семье.



Поездка в Бразилию связана со множеством рисков, включая риск подхватить вирусную инфекцию и риск не вернуться назад в Великобританию к возобновлению сезона из-за закрытия границ между странами.



Тем не менее, как удалось выяснить The Telegraph, "Челси" разрешил Виллиану улететь в Бразилию. Пока неясно, до какого числа отбыл 31-летний вингер, однако "синие" планируют приступить к тренировкам 6 апреля.



Добавим, что контракт Виллиана с "Челси" истекает в конце июня, но игрок уже пообещал, что в любом случае поможет команде Фрэнка Лэмпарда завершить сезон.