Каррагер объяснил, почему "Ливерпуль" оставался в тени "Арсенала"

Арсен Венгер и Жерар Улье Джейми Каррагер считает, что "Ливерпуль" оставался в тени "Арсенала" в его игровые дни из-за менее эффективной трансферной политики.

В конце 90-х и начале 2000-х "Ливерпуль" пытался не отставать от ведущих команд дивизиона в плане трат на трансферном рынке, но так и не смог выиграть Премьер-Лигу.

В этот же период "Арсенал" завоевал два титула под руководством Арсена Венгера. Каррагер объясняет это тем, что у Жерара Улье, тогда тренировавшего "красных", было хуже чутье на таланты.

"Думаю, мы тратили на примерно том же уровне, что и "Арсенал", но большая разница между Улье, которым я восхищаюсь, и Арсеном Венгером заключалась в том, что Венгер был гением трансферного рынка".

"Мы купили Эмиля Хески за 11 миллионов фунтов, Венгер купил Анри за 11 миллионов фунтов. Мы купили Ника Бармби за 6 миллионов фунтов, они купили Робера Пиреса за 6 миллионов фунтов".

"Также они подписали Сола Кэмпбелла бесплатно в то время. Просто их игроки стали суперзвездами, тогда как наши стали очень хорошими игроками".

"Вы видели это на примере Кристиана Циге. Думаю, он был, наверное, самым высокооплачиваемым игроком в Премьер-Лиге, но когда он играл левого защитника за "Ливерпуль", то казалось, что это конец его карьеры", — цитирует Каррагера Daily Mail.


Метки Арсенал, Венгер, Каррагер, Ливерпуль, Улье

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2020 21:00

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  1. liverpool1892est 24.03.2020 21:36 # liverpool1892est
    Я чувствую себя зеропуком!!

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  2. acceptodessa 24.03.2020 21:33 # acceptodessa
    ссык ссык

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  3. mancunia-planet 24.03.2020 21:17 # mancunia-planet
    ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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  4. m-ballack 24.03.2020 21:12 # m-ballack
    Миха, пожалей скузи)

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