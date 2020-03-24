Каррагер объяснил, почему "Ливерпуль" оставался в тени "Арсенала"

Джейми Каррагер считает, что "Ливерпуль" оставался в тени "Арсенала" в его игровые дни из-за менее эффективной трансферной политики.

В конце 90-х и начале 2000-х "Ливерпуль" пытался не отставать от ведущих команд дивизиона в плане трат на трансферном рынке, но так и не смог выиграть Премьер-Лигу.



В этот же период "Арсенал" завоевал два титула под руководством Арсена Венгера. Каррагер объясняет это тем, что у Жерара Улье, тогда тренировавшего "красных", было хуже чутье на таланты.



"Думаю, мы тратили на примерно том же уровне, что и "Арсенал", но большая разница между Улье, которым я восхищаюсь, и Арсеном Венгером заключалась в том, что Венгер был гением трансферного рынка".



"Мы купили Эмиля Хески за 11 миллионов фунтов, Венгер купил Анри за 11 миллионов фунтов. Мы купили Ника Бармби за 6 миллионов фунтов, они купили Робера Пиреса за 6 миллионов фунтов".



"Также они подписали Сола Кэмпбелла бесплатно в то время. Просто их игроки стали суперзвездами, тогда как наши стали очень хорошими игроками".



"Вы видели это на примере Кристиана Циге. Думаю, он был, наверное, самым высокооплачиваемым игроком в Премьер-Лиге, но когда он играл левого защитника за "Ливерпуль", то казалось, что это конец его карьеры", — цитирует Каррагера Daily Mail.