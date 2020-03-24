"Ливерпуль" пытался подписать Сульшера

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал, что отказал "Ливерпулю" и "Баварии", когда был игроком.

Сульшер заступил на тренерский мостик "красных дьяволов" в прошлом сезоне, уже обладая репутацией легенды клуба. Эту репутацию Оле Гуннар заслужил в течение 11 лет выступлений на "Олд Траффорд".



Когда в 1996 году молодой норвежский нападающий только переходил в "Юнайтед", у него были и другие варианты продолжения своей игровой карьеры.



"Правда ли это, что "Ливерпуль" и "Бавария" хотели меня? Да, а также "Кальяри", ПСВ и пара других команд".



"Однако я бы не стал менять историю. Для меня существовал только один вариант. Когда меня позвали в "Юнайтед", это было великолепно".



"Владельцы "Мольде" пригласили меня в свой кабинет и сказали: "У нас есть предложение насчет тебя — тебе нравится?" Да, окей. Они собирались на отдых на следующие два дня".



"(Бывший президент МЮ) Мартин Эдвардс тоже собирался на отдых, поэтому нам нужно был все уладить на следующий день. Их частный самолет сломался по какой-то причине, поэтому они арендовали другой самолет, чтобы перевезти меня".



"Я нервничал перед встречей с сэром Алексом, потому что тебе не хотелось сказать что-нибудь глупое и произвести ложное впечатление. Я знал, что он не видел ни матча со мной, так что это была важная встреча".



"Я просто был самим собой. Мы пообедали в ресторане на "Олд Траффорд", проведя вместе полчаса или 45 минут. Он сказал: "Осваивайся первые шесть месяцев в резерве, а после Рождества мы можем перевести тебя в первую команду".



"Затем мы обсудили условия сделки внутри "Олд Траффорд", и они устроили мне экскурсию. Гид лишь спросил меня, зачем я здесь, а я сказал ему: "Я здесь, чтобы подписать контракт!"



"Кстати, гид и дал мне свою ручку, чтобы я подписал контракт! Думаю, он гордится тем моментом", — сообщил Сульшер официальному веб-сайту "Юнайтед".