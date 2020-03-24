Матип рассказал о депрессии Месси после матча на "Энфилде"

Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип рассказал, что суперзвезда "Барселоны" Лионель Месси находился в состоянии депрессии после исторического камбэка "красных" на "Энфилде" в прошлом сезоне.

Проиграв первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов на "Ноу Камп" со счетом 3:0, в ответном "Ливерпуль" смог одержать победу 4:0, благодаря чему вышел в финал и затем завоевал трофей.



Тогда, после матча на "Энфилде" в мае, Матип отправился сдавать допинг-тест, где пересекся с Месси.



"После матча мы встали плечом к плечу перед "Копом" и вместе с фанатами пели "You'll Never Walk Alone". То был один из самых красивых моментов моей карьеры — возможно, того же уровня, что и мой дебют за "Шальке" в Мюнхене. Я чувствовал себя беззаботно и парил в воздухе".



"Затем я отправился в помещение для допинг-теста, а там сидел парень в довольно депрессивном состоянии — Лионель Месси".



"Вы знаете друг друга по футбольному полю, но вы не каждый день сидите вместе в маленькой комнатке, словно пьете кофе. Каждый веселился и праздновал, а я сидел в кабинке с Месси", — сообщил Матип 11 Freunde.