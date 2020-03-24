Фабрегас рассказал, как Алонсо рвался в "Арсенал"

Экс-капитан "Арсенала" Сеск Фабрегас рассказал, как полузащитник Хаби Алонсо отчаянно рвался из "Ливерпуля" к "канонирам" летом 2009.

После пяти лет выступлений за "Ливерпуль" Алонсо был открыт к новому вызову в своей карьере. Приоритетом для Хаби была команда Арсена Венгера, однако этот переход так и состоялся.



Тем летом "Арсенал" совершил лишь одно приобретение, пригласив защитника Томаса Вермалена из "Аякса", а партнер Фабрегаса по сборной Испании отправился в "Реал" за 30 миллионов фунтов.



"Я все лето разговаривал с Хаби по телефону, он смертельно хотел перейти в "Арсенал", он буквально умолял каждого отпустить его в "Арсенал".



"Он очень хотел перейти, а я со своей стороны сделал все возможное — я поговорил с нужными людьми, высказал свое мнение. Я думал, что он стал бы великолепным приобретением для нас в то время".



"Пару раз я уже испытывал подобное разочарование из-за недостаточных усилий со стороны клуба, когда сделка так близка — игрок смертельно хочет перейти к тебе, и оформить его так легко".



"Я не директор, поэтому моя точка зрения — это точка зрения игрока. Когда я вижу, что игрок хочет куда-то перейти, обычно этот переход должен легко состояться. Так я видел и ситуацию Хаби Алонсо".



"Помню, я разговаривал с ним все выходные, и он все писал мне: "Как там обстоят дела?" Жаль, что ничего не получилось, потому что, думаю, он стал бы отличным приобретение для той команды. Думаю, он был создал для "Арсенала", — сообщил Фабрегас Arsecast.