Кейн в двух-трех неделях от возвращения в строй
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн объявил, что он в двух-трех неделях от возвращения в общую группу.
Кейн находится вне игры с 1 января, когда в матче против "Саутгемптона" он надорвал сухожилие бедра. Харри даже потребовалась операция, и существовали опасения, что он уже не сыграет в этом сезоне.
Однако капитан сборной Англии идет на поправку со значительным опережением графика и будет готов сыграть за "шпор", когда приостановленный коронавирусом сезон возобновится.
"Я не так уж далек от возвращения в строй — если все будет нормально, я надеюсь приступить к занятиям с командой в течение двух-трех недель. Я значительно продвинулся, и пока что все хорошо. Теперь мне нужно улучшить свою форму".
"Моя реабилитация проходит хорошо, я очень хорошо себя чувствую. Я просто упорно работаю, много занимаюсь и жду, что будет с этим сезоном".
"В остальном моя семья в порядке. Конечно, каждый обеспокоен из-за коронавируса, и сейчас время, чтобы быть вместе, оставаться в безопасности, и тогда, надеюсь, все будет в порядке", — сообщил Кейн Evening Standard.
24.03.2020 16:00
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Данная новость превратилась в тенденцию. Продавайте этого стеклянного "гения", который.. какой год подряд, подводит в середине сезона.
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Может не спешить, смысл. До официальных игр далеко ещё.
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