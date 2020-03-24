"Юнайтед" лишь продлит аренду Игало

Одион Игало "Манчестер Юнайтед" не будет спешить с выкупом Одиона Игало, но собирается продлить аренду нигерийского нападающего.

Сегодня утром издание Daily Mail в эксклюзивном материале сообщило, что арендное соглашение "красных дьяволов" с "Шанхай Шеньхуа" по Игало рассчитано только до 31 мая.

Утверждалось, что в связи с этим "Юнайтед" собирается потратить 15 миллионов фунтов на выкуп Одиона, забившего четыре гола в восьми матчах за клуб.

Однако сейчас Sky Sports сообщает, что на "Олд Траффорд" не будут спешить с постоянным трансфером нигерийца, которому в июне исполнится 31 и который получал в Китае 300 тыс. фунтов в неделю.

Для начала "дьяволы" ограничатся продлением аренды Игало до 30 июня. Sky Sports добавляет, что "Юнайтед" сохраняет опция последующего выкупа Одиона по заранее оговоренной цене.


Метки Игало, Манчестер Юнайтед, Шанхай Шеньхуа

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2020 15:00

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