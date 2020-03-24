"Юнайтед" лишь продлит аренду Игало

"Манчестер Юнайтед" не будет спешить с выкупом Одиона Игало, но собирается продлить аренду нигерийского нападающего.

Сегодня утром издание Daily Mail в эксклюзивном материале сообщило, что арендное соглашение "красных дьяволов" с "Шанхай Шеньхуа" по Игало рассчитано только до 31 мая.



Утверждалось, что в связи с этим "Юнайтед" собирается потратить 15 миллионов фунтов на выкуп Одиона, забившего четыре гола в восьми матчах за клуб.



Однако сейчас Sky Sports сообщает, что на "Олд Траффорд" не будут спешить с постоянным трансфером нигерийца, которому в июне исполнится 31 и который получал в Китае 300 тыс. фунтов в неделю.



Для начала "дьяволы" ограничатся продлением аренды Игало до 30 июня. Sky Sports добавляет, что "Юнайтед" сохраняет опция последующего выкупа Одиона по заранее оговоренной цене.