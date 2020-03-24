Хадсон-Одои "вернулся в норму" после коронавируса
"Челси" официально объявил, что вингер Каллум Хадсон-Одои полностью оправился от последствий коронавируса.
Напомним, 13 марта "синие" сообщили, что тест игрока сборной Англии на COVID-19 дал положительный результат. За несколько дней до этого Хадсон-Одои обратился к медикам с симптомами простуды.
Хадсон-Одои был немедленно отправлен клубом в самоизоляцию. К счастью, болезнь Каллума протекала легко, и уже через несколько дней самочувствие Каллума улучшилось.
"Каллум Хадсон-Одои уже чувствует себя хорошо и вернулся в свое нормальное состояние после периода самоизоляции, вызванной положительным результатом теста на COVID-19", — сообщает официальный аккаунт "Челси" в твиттере.
Добавим, в данный момент тренировочная база "Челси" закрыта, поэтому Хадсон-Одои и его партнеры по команды поддерживают физическую форму в домашних условиях.
24.03.2020 14:00
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Последние комментарии:
Какой же он днарь...вызывает негатив как Погбецо
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Тупица, бл. Запад это просто безмозглые стадо, с ними можно делать всё что угодно и они будут просить ещё добавки.
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сраный негритос, что китайцы ,что негры,что безвизы дебилы
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Здесь на Эссьена похож
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