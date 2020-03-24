Хадсон-Одои "вернулся в норму" после коронавируса

"Челси" официально объявил, что вингер Каллум Хадсон-Одои полностью оправился от последствий коронавируса.

Напомним, 13 марта "синие" сообщили, что тест игрока сборной Англии на COVID-19 дал положительный результат. За несколько дней до этого Хадсон-Одои обратился к медикам с симптомами простуды.



Хадсон-Одои был немедленно отправлен клубом в самоизоляцию. К счастью, болезнь Каллума протекала легко, и уже через несколько дней самочувствие Каллума улучшилось.



"Каллум Хадсон-Одои уже чувствует себя хорошо и вернулся в свое нормальное состояние после периода самоизоляции, вызванной положительным результатом теста на COVID-19", — сообщает официальный аккаунт "Челси" в твиттере.



Добавим, в данный момент тренировочная база "Челси" закрыта, поэтому Хадсон-Одои и его партнеры по команды поддерживают физическую форму в домашних условиях.