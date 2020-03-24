Хадсон-Одои "вернулся в норму" после коронавируса

Каллум Хадсон-Одои "Челси" официально объявил, что вингер Каллум Хадсон-Одои полностью оправился от последствий коронавируса.

Напомним, 13 марта "синие" сообщили, что тест игрока сборной Англии на COVID-19 дал положительный результат. За несколько дней до этого Хадсон-Одои обратился к медикам с симптомами простуды.

Хадсон-Одои был немедленно отправлен клубом в самоизоляцию. К счастью, болезнь Каллума протекала легко, и уже через несколько дней самочувствие Каллума улучшилось.

"Каллум Хадсон-Одои уже чувствует себя хорошо и вернулся в свое нормальное состояние после периода самоизоляции, вызванной положительным результатом теста на COVID-19", — сообщает официальный аккаунт "Челси" в твиттере.

Добавим, в данный момент тренировочная база "Челси" закрыта, поэтому Хадсон-Одои и его партнеры по команды поддерживают физическую форму в домашних условиях.


Метки Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2020 14:00

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  1. liverpool1892est 24.03.2020 14:52 # liverpool1892est
    Какой же он днарь...вызывает негатив как Погбецо

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  2. mancunia-planet 24.03.2020 14:25 # mancunia-planet
    Тупица, бл. Запад это просто безмозглые стадо, с ними можно делать всё что угодно и они будут просить ещё добавки.

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  3. martingor 24.03.2020 14:22 # martingor
    сраный негритос, что китайцы ,что негры,что безвизы дебилы

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  4. chebrec 24.03.2020 14:06 # chebrec
    Здесь на Эссьена похож

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