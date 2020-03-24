"Сити" исключает продажу Рияда Махреза

"Манчестер Сити" исключает продажу вингера Рияда Махреха, в услугах которого заинтересован ПСЖ.

Рияд выступает за "горожан" после своего перехода из "Лестера" в июле 2018, но твердым игроком основы до сих пор не стал — в этом сезоне Премьер-Лиги алжирец отметился только 15 появлениями с первых минут.



Еще с прошлого лет Махреза сватают в различные клубы, включая ПСЖ, который, если верить слухам, будет готов предложить 80 миллионов фунтов за 29-летнего вингера по окончании сезона.



Однако The Sun утверждает, что "Сити" не заинтересован в продаже Махреза. Сам Рияд счастлив в Манчестере и даже готов обсудить новый контракт, но "горожане" планируют выждать еще один год, прежде чем сядут за стол переговоров.



"У нас нет намерений отпускать Рияда куда-либо. Он сказал Пепу, что очень счастлив здесь и, наконец, нашел свое место, несмотря на то, что не всегда в команде", — цитирует свой источник с "Этихад" издание.