Баллак жалеет, что ушел из "Челси"
Бывший полузащитник "Челси" Михаэль Баллак заявил, что жалеет о своем решении покинуть "Стэмфорд Бридж".
Баллак защищал цвета "Челси" с 2006 по 2010 год. Первый сезон Карло Анчелотти в качестве главного тренера "синих" одновременно стал последним для Михаэля, который, не сумев договориться о новом контракте, ушел в "Байер" — и об этом впоследствии пожалел.
"Карло хотел, чтобы я остался, но клуб решил, что игроки моего возраста могут получить новый контракт только на один год. Я хотел на два года".
"Сегодня я могу сказать, что это, возможно, было ошибкой. Я должен был остаться, даже на этот один год".
"Я никогда не мог представить, что вернусь в Леверкузен. Я до последнего дня надеялся, что мы найдем способ договориться с "Челси". Я до самого конца надеялся, что смогу остаться", — цитирует Баллака Sky Sports.
24.03.2020 12:25
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Без него в полузащите мрак потом был. Особенно когда Лэмпард ломался.
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да лан те, уже не тянул явно, вовремя ушел
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