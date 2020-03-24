Баллак жалеет, что ушел из "Челси"

Бывший полузащитник "Челси" Михаэль Баллак заявил, что жалеет о своем решении покинуть "Стэмфорд Бридж".

Баллак защищал цвета "Челси" с 2006 по 2010 год. Первый сезон Карло Анчелотти в качестве главного тренера "синих" одновременно стал последним для Михаэля, который, не сумев договориться о новом контракте, ушел в "Байер" — и об этом впоследствии пожалел.



"Карло хотел, чтобы я остался, но клуб решил, что игроки моего возраста могут получить новый контракт только на один год. Я хотел на два года".



"Сегодня я могу сказать, что это, возможно, было ошибкой. Я должен был остаться, даже на этот один год".



"Я никогда не мог представить, что вернусь в Леверкузен. Я до последнего дня надеялся, что мы найдем способ договориться с "Челси". Я до самого конца надеялся, что смогу остаться", — цитирует Баллака Sky Sports.