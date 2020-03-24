Фабрегас перешел в "Челси", потому что его не взяли назад в "Арсенал"

Полузащитник Сеск Фабрегас вспомнил о том, как "Арсенал" отказался принять его обратно, когда он не сумел заиграть в "Барселоне".

Выступая за "Арсенал" Фабрегас вырос в игрока мирового уровня, а лето 2011 вернулся в родную "Барселону" по сделке стоимостью 35 миллионов фунтов.



Следующие три сезона на "Ноу Камп" сложились неважно для Фабрегаса, и тот решил уйти. "Арсеналу" принадлежало право приоритетного выкупа Сеска, но Арсен Венгер выступил против воссоединения с испанцем, который в итоге оказался в "Челси".



"Я повел себя слишком нахально с Арсеном, и это единственная вещь, которая убивает меня до сих пор. Он дал мне все. Я всем обязан ему".



"Я попросился на выход после Чемпионата Мира 2010 года. Арсен сказал мне, что этому не бывать, что это невозможно. Он сказал, что подумает через год, если следующий сезон будет таким же".



"Арсенал" получил опцию приоритетного выкупа, и я не мог разговаривать ни с каким другим клубом в течение одной недели, пока "Арсенал" принимал решение, хотят они меня обратно или нет".



"Возвращение в "Арсенал" было моим наиболее желанным вариантом. Я говорил каждому, что собираюсь вернуться в "Арсенал".



"Я играл за "Арсенал" с температурой, я играл за "Арсенал" со сломанной ногой. Я играл за "Арсенал", когда умер мой дед. Я отдавался без остатка ради этого клуба и был готов делать это снова", — цитирует Фабрегаса Football.London.