Сиссоко: "Зидан хочет Мане и Погба"

Бывший игрок "Ливерпуля" Мохаммед Сиссоко заявил, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан хочет приобрести нападающего "красных" Садио Мане и полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Согласно слухам, Мане и его партнер по "Ливерпулю" Мохамед Салах являются трансферными целями для "Реала" на грядущее лето, однако Сиссоко считает, что только Садио реально может перебраться в Мадрид.



Также Сиссоко допускает переход в "Реал" Погба, хотя приоритет для самого Поля — это возвращение в "Ювентус".



"Думаю, переход Садио Мане более вероятен (чем Салаха), потому что он обладает теми характеристиками, которые хочет видеть Зидан. Он его высоко ценит. Думаю, Мане перейдет в "Реал".



"Я знаю, что Зидан хочет заполучить Погба в "Реал", но самому Погба хотелось бы вернуться в "Ювентус". В такого рода ситуации не все зависит от игрока, но также от "Манчестер Юнайтед". Ему нужно обрести команду, где он будет чувствовать себя важным, и тогда он вернется в свою лучшую форму", — цитирует Сиссоко The Independent.