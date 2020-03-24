Сиссоко: "Зидан хочет Мане и Погба"

Поль Погба и Садио Мане Бывший игрок "Ливерпуля" Мохаммед Сиссоко заявил, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан хочет приобрести нападающего "красных" Садио Мане и полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Согласно слухам, Мане и его партнер по "Ливерпулю" Мохамед Салах являются трансферными целями для "Реала" на грядущее лето, однако Сиссоко считает, что только Садио реально может перебраться в Мадрид.

Также Сиссоко допускает переход в "Реал" Погба, хотя приоритет для самого Поля — это возвращение в "Ювентус".

"Думаю, переход Садио Мане более вероятен (чем Салаха), потому что он обладает теми характеристиками, которые хочет видеть Зидан. Он его высоко ценит. Думаю, Мане перейдет в "Реал".

"Я знаю, что Зидан хочет заполучить Погба в "Реал", но самому Погба хотелось бы вернуться в "Ювентус". В такого рода ситуации не все зависит от игрока, но также от "Манчестер Юнайтед". Ему нужно обрести команду, где он будет чувствовать себя важным, и тогда он вернется в свою лучшую форму", — цитирует Сиссоко The Independent.


Метки Ливерпуль, Мане, Манчестер Юнайтед, Погба, Реал, Сиссоко

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2020 10:00

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  1. superperez101 24.03.2020 11:19 # superperez101
    если коут ушел за 140, то за импрессиониста 180

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  2. martingor 24.03.2020 10:20 # martingor
    такой же долбоеб как и безвиз

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  3. electric 24.03.2020 10:13 # electric
    Залупу на воротник ему, а не Моне!

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