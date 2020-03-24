Сиссоко: "Зидан хочет Мане и Погба"
Бывший игрок "Ливерпуля" Мохаммед Сиссоко заявил, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан хочет приобрести нападающего "красных" Садио Мане и полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
Согласно слухам, Мане и его партнер по "Ливерпулю" Мохамед Салах являются трансферными целями для "Реала" на грядущее лето, однако Сиссоко считает, что только Садио реально может перебраться в Мадрид.
Также Сиссоко допускает переход в "Реал" Погба, хотя приоритет для самого Поля — это возвращение в "Ювентус".
"Думаю, переход Садио Мане более вероятен (чем Салаха), потому что он обладает теми характеристиками, которые хочет видеть Зидан. Он его высоко ценит. Думаю, Мане перейдет в "Реал".
"Я знаю, что Зидан хочет заполучить Погба в "Реал", но самому Погба хотелось бы вернуться в "Ювентус". В такого рода ситуации не все зависит от игрока, но также от "Манчестер Юнайтед". Ему нужно обрести команду, где он будет чувствовать себя важным, и тогда он вернется в свою лучшую форму", — цитирует Сиссоко The Independent.
24.03.2020 10:00
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если коут ушел за 140, то за импрессиониста 180
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такой же долбоеб как и безвиз
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Залупу на воротник ему, а не Моне!
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