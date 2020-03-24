"Юнайтед" выкупит Игало за 15 млн. фунов

"Манчестер Юнайтед" собирается выложить 15 миллионов фунтов, чтобы сохранить нападающего Одиона Игало у себя.

Напомним, "красным дьяволам" удалось арендовать Игало у "Шанхай Шеньхуа" буквально на последних минутах зимнего трансферного окна.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, арендное соглашение по 30-летнему нигерийцу рассчитано только до 31 мая, а не до конца июня, как это обычно бывает.



Таким образом, над Одионом нависла реальная угроза пропустить концовку сезона 2019/20, который был остановлен минимум до 30 апреля из-за пандемии коронавируса.



Чтобы предотвратить этот нежелательный сценарий, "Юнайтед" был вынужден поторопиться с решением насчет Игало. Забив четыре гола в своих первых восьми матчах, Одион предопределил выбор клуба.



Утверждается, что теперь "красные дьяволы" заплатят около 15 млн. фунтов "Шанхай Шеньхуа" и подпишут постоянный контракт с Игало, которому в июне исполнится 31.



Вместе с тем, "Юнайтед" еще нужно будет уладить вопрос по зарплате — в Китае Игало получал 300 тыс. фунтов в неделю, из которых "дьяволы" сейчас субсидируют 130 тыс. фунтов каждые семь дней.