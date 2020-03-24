"Барселона" предложила "Челси" возможность приобрести полузащитника Филиппе Коутиньо грядущим летом.

Разочаровавшись в Коутиньо за полтора года, на этот сезон, напомним, "Барселона" отправила Филиппе в аренду в "Баварию".



"Бавария" сохраняет опцию выкупа Коутиньо, но уже решила, что пользоваться ей не будет, и по окончании сезона вернет 27-летнего игрока сборной Бразилии на "Ноу Камп".



По информации Daily Mirror, "Барселона" уже начала искать покупателя на Коутиньо, надеясь вернуть большую часть из тех 142 миллионов фунтов, за которые Филиппе был приглашен из "Ливерпуля" в январе 2018.



В первую очередь "Барселона" предложила Коутиньо "Челси" — возможно, помня о том, что "синие" до сих пор не начали тратить деньги, вырученные с продажи Эдена Азара в "Реал" прошлым летом.



"Челси" действительно заинтересован в Филиппе, но лишь готов взять экс-игрока "Интера" в аренду, а это не то, чего хочет "Барселона".



По слухам, Коутиньо также интересен "Арсеналу", "Тоттенхэму" и "Манчестер Юнайтед", но для них, как и для "Челси", был бы предпочтителен вариант с арендой.