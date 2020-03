Жозе Моуриньо поработал волонтером

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо попробовал себя волонтером, помогая пожилым людям, которых затронула пандемия коронавируса.

В данный момент тренировочные базы всех клубов Премьер-Лиги закрыты, а футбольный сезон остановлен минимум до 30 апреля.



Не желая сидеть сложа руки, в понедельник Моуриньо принял участие в акции благотворительных организаций Age UK и Love Your DoorStep в лондонском районе Энфилд, близ базы "шпор".



Суть акции состояла в том, что волонтеры подготовили и затем доставили товары первой необходимости для наиболее уязвимых членов общества — стариков, которым британские власти рекомендовали оставаться в самоизоляции следующие 12 недель.





Thanks so much to @josemourinhotv for coming to help us today in #Enfield @ageuklondon to support our our appeal and work for the community #THFC please donate https://t.co/S1QrRpyCV3 pic.twitter.com/5nLtrK5Wzi