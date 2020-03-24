Жозе Моуриньо поработал волонтером
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо попробовал себя волонтером, помогая пожилым людям, которых затронула пандемия коронавируса.
В данный момент тренировочные базы всех клубов Премьер-Лиги закрыты, а футбольный сезон остановлен минимум до 30 апреля.
Не желая сидеть сложа руки, в понедельник Моуриньо принял участие в акции благотворительных организаций Age UK и Love Your DoorStep в лондонском районе Энфилд, близ базы "шпор".
Суть акции состояла в том, что волонтеры подготовили и затем доставили товары первой необходимости для наиболее уязвимых членов общества — стариков, которым британские власти рекомендовали оставаться в самоизоляции следующие 12 недель.
Thanks so much to @josemourinhotv for coming to help us today in #Enfield @ageuklondon to support our our appeal and work for the community #THFC please donate https://t.co/S1QrRpyCV3 pic.twitter.com/5nLtrK5Wzi— Love Your DoorStep (@LoveUrdoorstep) March 23, 2020
24.03.2020 07:00
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