Четверо англичан вошли в топ-10 самых дорогих молодых игроков Европы
Сразу четверо англичан вошли в рейтинг самых дорогих молодых игроков в европейском футболе.
В своем свежем исследовании CIES Football Observatory попытался оценить трансферную стоимость футболистов, которые были рождены в 2000 году или позже.
Неудивительно, что на первом и втором местах этого рейтинга оказались звезды дортмундской "Боруссии" в лице вингера Джейдона Санчо (185 миллионов фунтов) и нападающего Эрлинга Бреута Холанда (94 млн. фунтов).
На пятом месте расположился вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои, который был оценен Международным центром спортивных исследований в 67 млн. фунтов.
В топ-10 также вошли нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд и полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден (по 47 млн. фунтов).
24.03.2020 06:00
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Последние комментарии:
Это как быть Ваней,прожить всю жизнь в деревне Сметанкино, а потом в секунду стать Карэном из Сочи и шпилить каждые новые 10 дней очередную Наташку...
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Ливерпуки на спорстру пишут что сезон можно возобновить 30 апреля, играть каждые 2 дня и закончить в июне.))))) Наивные ×уесосы, вирус еще даже на полную мощность не вышел)))
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Помните,того мальчика манка который попросил Клопа больше не выигрывать?... Пиздец ему сейчас охуенно)) кайфует пацан))
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Вопрос для экспертов ФАПЛ. Если в мире спортивные объекты, чьи неудачи превзошли в прошлом или настоящем футбольного клуба Ливерпуль Бурерожденного короля андалов и первых людей ехала каких ебучих морей??
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Просто конченные глоры лифака как же ору с них)))
Во всем мире умирают от вируса и сидят на карантине, а портовые обрыганы кукарекают "мы заслужили")))))
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Родриго Гоэс - 212 минут на 1 гол, 89 миллионов))))00
Винисиус Жуниор - 235 минут на гол или гп, 74 миллиона))))))))0000
Каллум Обои - 120 минут на гол или гп, 72 миллиона))000
Ансу Фати - 168 минут на гол или гп, 42 миллиона))00
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с футболом все очень печально
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Ливерпуль станет самым ранним чемпионом, получив титул уже в 30-ом туре.
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Греют мне душу неудачи Ливерпуля.
2009. Только ЛФК Бенитеса на секунду пискнул о своих притязаниях на титул - тут же куча ничеек с середняками сделала свое дело и больше никто о колбасных не вспоминал.
2014. Тут претензии уже посерьезнее. Выиграли очный матч против Сити, шли на титул? Лично собака Джеррард подскальзывается и проигрывает чемпионат.
2019. ЛФК еще больше раздухарился, выдал ниибическую серию и набрал 97 очков? Сити просто выигрывает все свои матчи с февраля и набирает 98. Судьба просто ссыт портовым в лицо.
И вот наступает 2020 когда к новому году эти портовые не проиграли ни одного матча и не собираются сливать вторую половину сезона как они это обычно делали. Тут же, мгновенно, в Китае запускается вирус, который спустя всего ПОЛТОРА МЕСЯЦА выжигает все чемпионаты и останавливает ЛФК в 2 победах от титула.
3 дня назад, 21 марта победой над Кристал Пэлас вы должны были брать титул но вместо этого берете снова полный рот ссанины. Как можно быть настолько лохами?
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Хадсон Обои ахаххахахахаах
смотришь на этих ноунеймов, и понимаешь, какой же топарь Букайо Сака.
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Ору с ЛФК... Неудачники века))))!должны были брать АПЛ в рекордные сроки, а взяли - никогда))) бл, это судьба :-D
Если честно, пох, обнуляйте. Подождем ещё 30 лет, но возьмём чемп законно.
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Пздц, шалупонь 2000 года уже стоит миллионы а я так ничего и не добился. Где справедливость?
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И все колбасные пошли искать Трента... А Трент 98г.р.))
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Гринвуд > Обои
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