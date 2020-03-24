Четверо англичан вошли в топ-10 самых дорогих молодых игроков Европы

Сразу четверо англичан вошли в рейтинг самых дорогих молодых игроков в европейском футболе.

В своем свежем исследовании CIES Football Observatory попытался оценить трансферную стоимость футболистов, которые были рождены в 2000 году или позже.



Неудивительно, что на первом и втором местах этого рейтинга оказались звезды дортмундской "Боруссии" в лице вингера Джейдона Санчо (185 миллионов фунтов) и нападающего Эрлинга Бреута Холанда (94 млн. фунтов).



На пятом месте расположился вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои, который был оценен Международным центром спортивных исследований в 67 млн. фунтов.



В топ-10 также вошли нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд и полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден (по 47 млн. фунтов).



