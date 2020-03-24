Александер-Арнольд объяснил, почему не думает об уходе из "Ливерпуля"

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд объяснил, почему у него нет причин задумываться о смене клуба.

Трент находится в системе "Ливерпуля" с шести лет и в данный момент является единственным воспитанником академии, регулярно играющим за первую команду "красных".



Ранее 21-летний англичанин допускал вероятность того, что всю свою карьеру проведет в "Ливерпуле". На "Энфилде" у Александер-Арнольда есть все, в чем он нуждается.



"Думал ли я о том, чтобы поиграть в Испании или Германии? У меня не было особых мыслей по поводу этого. Я всегда любил "Ливерпуль". Я всегда болел за них. Я всегда играл за них".



"Поэтому у меня не было причины думать о чем-либо другом. У меня до сих пор не появилось мечты о том, чтобы поиграть где-нибудь еще".



"Прямо сейчас я игрок "Ливерпуля". Я люблю клуб больше всего. Я люблю все, что с ним связано. Я люблю фанатов, людей. Я люблю город. Поэтому нет. Почему я должен думать об этом?" — сообщил Александер-Арнольд GQ.



Вместе с тем Трент назвал свою вторую любимую команду, после "Ливерпуля".



"Я бы сказал, что моя другая любимая команда — это "Барса". Мне кажется, у них примерно те же ценности и убеждения, что и у "Ливерпуля", — добавил Александер-Арнольд.