"Челси" уверен в приобретении Чилуэлла
"Челси" полон уверенности в приобретении левого защитника "Лестера" Бена Чилуэлла.
В этом сезоне ни Маркос Алонсо, ни Эмерсон Палмери не смогли убедить Фрэнка Лэмпарда, и ожидается, что в летнее трансферное окно главный тренер "синих" обзаведется новым левым защитником.
Как сообщает Goal, у "Челси" составлен шорт-лист по укреплению проблемной позиции. В этом список входят Алекс Теллес из "Порту" и Марк Кукурелья из "Хетафе", но во главе его находится Чилуэлл.
При этом на "Стэмфорд Бридж" уверены, что смогут заполучить свою целью номер один, пускай это будет сложно и дорого. На "Кинг Пауэр" у Чилуэлла остается четыре года по контракту, поэтому "лисы" потребуют за свою звезду около 80 миллионов фунтов, за которые прошлым летом продали Харри Магуайра в "Манчестер Юнайтед".
Издание добавляет, что сам 23-летний англичанин заинтересован в переходе в "Челси", поэтому "синим" лишь нужно договориться с "Лестером".
23.03.2020 23:00
Просмотров: 435
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Очередное днище за 70 миллионов
(ответить)
Хз нужен ли он за такие деньги? Каждый защитник хорош по своему Эмерсон и Алонсо...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий