"Челси" уверен в приобретении Чилуэлла

"Челси" полон уверенности в приобретении левого защитника "Лестера" Бена Чилуэлла.

В этом сезоне ни Маркос Алонсо, ни Эмерсон Палмери не смогли убедить Фрэнка Лэмпарда, и ожидается, что в летнее трансферное окно главный тренер "синих" обзаведется новым левым защитником.



Как сообщает Goal, у "Челси" составлен шорт-лист по укреплению проблемной позиции. В этом список входят Алекс Теллес из "Порту" и Марк Кукурелья из "Хетафе", но во главе его находится Чилуэлл.



При этом на "Стэмфорд Бридж" уверены, что смогут заполучить свою целью номер один, пускай это будет сложно и дорого. На "Кинг Пауэр" у Чилуэлла остается четыре года по контракту, поэтому "лисы" потребуют за свою звезду около 80 миллионов фунтов, за которые прошлым летом продали Харри Магуайра в "Манчестер Юнайтед".



Издание добавляет, что сам 23-летний англичанин заинтересован в переходе в "Челси", поэтому "синим" лишь нужно договориться с "Лестером".