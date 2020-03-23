Фердинанд призвал аннулировать сезон и оставить "Ливерпуль" без титула

Рио Фердинанд Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд призвал аннулировать этот сезон Премьер-Лиги и оставить "Ливерпуль" без титула.

Напомним, пандемия коронавируса остановила сезон Премьер-Лиги в тот момент, когда "Ливерпулю" оставалось одержать две победы до долгожданного чемпионства. Однако Фердинанд не видит возможности возобновить кампанию без риска для здоровья людей.

"Я лишь думаю, что этот сезон Премьер-Лиги нужно аннулировать. Просто аннулируйте его. Знаю, многие фанаты "Ливерпуля" скажут мне: "О, Рио, ты так говоришь, потому что болеешь за "Манчестер Юнайтед", а "Ливерпуль" находится на пороге чемпионства".

"Но дело не в этом. Я просто не вижу способа доиграть сезон, не поставив здоровье людей под угрозу. Все просто. Даже если играть без зрителей, там будут собираться игроки. Разве игроки не являются частью общества?"

"Непременно будут игроки, которые пострадают от вируса. Кто-то может не восстановиться от него, кто-то подхватит его от других. Затем вирус перейдет на остальных игроков, что поставит команды в неравные условия, а раз так, я не считаю правильным доигрывать сезон".

"Кроме того, на стадионе все равно будут другие люди — вроде персонала или службы безопасности. Это ставит всех под угрозу".

"Послушайте, все мы любим футбол. Я его люблю, вы любите. Но это не вопрос жизни и смерти. При таких ситуациях здоровье людей должно быть превыше всего".

"Начните сезон с чистого листа. Когда ситуация со здоровьем людей утихнет, начните новый сезон, потому что я просто не вижу, как можно играть в данный момент времени".

"Если мы проснемся через месяц, и страна сразу же вернется к нормальной жизни, тогда мы можем поговорить о возобновлении сезон. Но сейчас я этого не вижу", — цитирует Фердинанда Daily Star.


Метки Премьер-Лига, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2020 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1083

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 23.03.2020 22:50 # liverpool1892est
    Кто "Царь всех пидорасов" на фапле Кожан или Безпися???

    (ответить)

  2. botan1k 23.03.2020 22:49 # botan1k
    Наркоман скамівський.

    (ответить)

  3. kojan 23.03.2020 22:42 # kojan
    лузерпулю можно оставить 3/4 титула, а на большее, как сказал Панюковский, они не наиграли... портовая шушера и этому будет безмерно рада + как бонус слегка поиздержавшийся геморрой...

    (ответить)

  4. liverpool1892est 23.03.2020 22:38 # liverpool1892est
    Дядька Кожана...такой же пидор

    (ответить)

  5. chebrec 23.03.2020 22:35 # chebrec
    Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
    Охохохохохохохохохохохохохохохохохохохох
    Ехехехехехехехе

    (ответить)

  6. chr1s8rown 23.03.2020 22:30 # chr1s8rown
    Он че ахуел.
    Ладно б у ман сиси был шанс догнать

    (ответить)

  7. meshuggah 23.03.2020 22:27 # meshuggah
    Adekvatno

    (ответить)

  8. kos9k 23.03.2020 22:27 # kos9k
    вудворд обоссыт за подобное вью))

    (ответить)

  9. slava-man-utd 23.03.2020 22:27 # slava-man-utd
    Уже абсолютно все обоссали Ливерпуль

    (ответить)

  10. xin 23.03.2020 22:25 # xin
    А, личная сучка Торреса голос подала)) Норм, пусть и Видича опросят

    (ответить)

  11. ry-l 23.03.2020 22:23 # ry-l
    Ну ни дня, НИ ДНЯ без желтой для зероаульцев

    (ответить)

  12. martingor 23.03.2020 22:10 # martingor
    такой же пидар как и безвиз

    (ответить)

  13. superperez101 23.03.2020 22:09 # superperez101
    провокатор. подпольная кличка терешкова

    (ответить)

  14. mancunia-planet 23.03.2020 22:08 # mancunia-planet
    Админ скаузеров не жалеет

    (ответить)

  15. acceptodessa 23.03.2020 22:01 # acceptodessa
    Ливерпуль заслужил, его фонады-нет.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: