Фердинанд призвал аннулировать сезон и оставить "Ливерпуль" без титула

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд призвал аннулировать этот сезон Премьер-Лиги и оставить "Ливерпуль" без титула.

Напомним, пандемия коронавируса остановила сезон Премьер-Лиги в тот момент, когда "Ливерпулю" оставалось одержать две победы до долгожданного чемпионства. Однако Фердинанд не видит возможности возобновить кампанию без риска для здоровья людей.



"Я лишь думаю, что этот сезон Премьер-Лиги нужно аннулировать. Просто аннулируйте его. Знаю, многие фанаты "Ливерпуля" скажут мне: "О, Рио, ты так говоришь, потому что болеешь за "Манчестер Юнайтед", а "Ливерпуль" находится на пороге чемпионства".



"Но дело не в этом. Я просто не вижу способа доиграть сезон, не поставив здоровье людей под угрозу. Все просто. Даже если играть без зрителей, там будут собираться игроки. Разве игроки не являются частью общества?"



"Непременно будут игроки, которые пострадают от вируса. Кто-то может не восстановиться от него, кто-то подхватит его от других. Затем вирус перейдет на остальных игроков, что поставит команды в неравные условия, а раз так, я не считаю правильным доигрывать сезон".



"Кроме того, на стадионе все равно будут другие люди — вроде персонала или службы безопасности. Это ставит всех под угрозу".



"Послушайте, все мы любим футбол. Я его люблю, вы любите. Но это не вопрос жизни и смерти. При таких ситуациях здоровье людей должно быть превыше всего".



"Начните сезон с чистого листа. Когда ситуация со здоровьем людей утихнет, начните новый сезон, потому что я просто не вижу, как можно играть в данный момент времени".



"Если мы проснемся через месяц, и страна сразу же вернется к нормальной жизни, тогда мы можем поговорить о возобновлении сезон. Но сейчас я этого не вижу", — цитирует Фердинанда Daily Star.