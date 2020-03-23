УЕФА отложил финалы еврокубков на неопределенное время
УЕФА официально объявил, что финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы были отложены на неопределенное время.
По итогам состоявшейся в прошлый вторник видеоконференции УЕФА отложил Евро-2020 на один год, а в качестве предварительных дат для финалов Лиги Чемпионов и Лиги Европы избрал 27 и 24 июня, соответственно.
Однако после нескольких дней раздумий УЕФА решил не утверждать эти даты. Теперь все зависит от ситуации с пандемией коронавируса.
"Ввиду связанного с COVID-19 кризиса в Европе сегодня УЕФА принял официальное решение отложить следующие матчи, которые были запланированы на май 2020: финал женской Лиги Чемпионов, финал Лиги Европы, финал Лиги Чемпионов. Решения по новым датам не принято".
"Рабочая группа, собранная на прошлой неделе по итогам видеоконференции и возглавляемая президентом УЕФА Александером Чеферином, проанализирует доступные варианты. Группа уже приступила к изучению календаря. Последующие заявления будут сделаны со временем", — гласит заявление УЕФА.
23.03.2020 21:00
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Лихо ковид разделил историю на До и После. Мир уже не будет прежним.
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Пишите ниже пидорасы. написав вы подписываясь с тем, что вы пидорасы.
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Английских клубов один х не будет в финалах, так что пох
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