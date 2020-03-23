УЕФА отложил финалы еврокубков на неопределенное время

Трофей Лиги Чемпионов УЕФА официально объявил, что финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы были отложены на неопределенное время.

По итогам состоявшейся в прошлый вторник видеоконференции УЕФА отложил Евро-2020 на один год, а в качестве предварительных дат для финалов Лиги Чемпионов и Лиги Европы избрал 27 и 24 июня, соответственно.

Однако после нескольких дней раздумий УЕФА решил не утверждать эти даты. Теперь все зависит от ситуации с пандемией коронавируса.

"Ввиду связанного с COVID-19 кризиса в Европе сегодня УЕФА принял официальное решение отложить следующие матчи, которые были запланированы на май 2020: финал женской Лиги Чемпионов, финал Лиги Европы, финал Лиги Чемпионов. Решения по новым датам не принято".

"Рабочая группа, собранная на прошлой неделе по итогам видеоконференции и возглавляемая президентом УЕФА Александером Чеферином, проанализирует доступные варианты. Группа уже приступила к изучению календаря. Последующие заявления будут сделаны со временем", — гласит заявление УЕФА.


Метки Лига Европы, Лига Чемпионов, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2020 21:00

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  1. chronicle 23.03.2020 21:15 # chronicle
    Лихо ковид разделил историю на До и После. Мир уже не будет прежним.

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  2. scouser2005 23.03.2020 21:09 # scouser2005
    Пишите ниже пидорасы. написав вы подписываясь с тем, что вы пидорасы.

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  3. slash-lfc 23.03.2020 21:02 # slash-lfc
    Английских клубов один х не будет в финалах, так что пох

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