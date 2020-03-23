"Челси" хочет купить Деклана Райса

Деклан Райс "Челси" заинтересован в приобретении полузащитника "Вест Хэма" и сборной Англи Деклана Райса.

По информации Sky Sports, укрепление опорной зоны является одним из приоритетов для главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда на летнее трансферное окно.

В качестве своего наиболее желанного опорника "Челси" видит 21-летнего Райса, близкого друга своего воспитанника Мейсона Маунта.

Переманить Райса будет непросто, потому что Деклан является твердым игроком стартового состава "молотобойцев", сыграв каждый матч команды в этом сезоне Премьер-Лиги, вдобавок от его контракта остается еще четыре года и опция продления на 12 месяцев.

Добавим, что "синие" пытались обзавестись полузащитником оборонительного плана еще в январе, однако Бубакари Сумаре отверг их интерес и решил доиграть сезон в "Лилле".


Метки Вест Хэм, Райс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2020 20:00

Количество просмотров Просмотров: 474

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 23.03.2020 20:38 # chelsiukpro
    По информации Sky Sports, укрепление опорной зоны является одним из приоритетов для главного тренера "синих" Фрэнка

    ЧТО ЗА БРЕД В ПРИОРИТЕТЕ???
    НУЖЕН НАПАДАЮЩИЙ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ А НЕ ОПОРНИК....

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: