"Челси" хочет купить Деклана Райса

"Челси" заинтересован в приобретении полузащитника "Вест Хэма" и сборной Англи Деклана Райса.

По информации Sky Sports, укрепление опорной зоны является одним из приоритетов для главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда на летнее трансферное окно.



В качестве своего наиболее желанного опорника "Челси" видит 21-летнего Райса, близкого друга своего воспитанника Мейсона Маунта.



Переманить Райса будет непросто, потому что Деклан является твердым игроком стартового состава "молотобойцев", сыграв каждый матч команды в этом сезоне Премьер-Лиги, вдобавок от его контракта остается еще четыре года и опция продления на 12 месяцев.



Добавим, что "синие" пытались обзавестись полузащитником оборонительного плана еще в январе, однако Бубакари Сумаре отверг их интерес и решил доиграть сезон в "Лилле".