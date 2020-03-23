Фердинанд: "Эвра лучше Робертсона"

Энди Робертсон Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что его бывший одноклубник Патрис Эвра был более классным левым защитником, чем Энди Робертсон из "Ливерпуля".

Купленный летом 2017 у "Халла" за 8 миллионов фунтов Робертсон стал большой трансферной удачей для "Ливерпуля". Энди помог "красным" выиграть Лигу Чемпионов в прошлом сезоне, а сейчас находится с командой Юргена Клоппа на пороге чемпионства в Премьер-Лиге.

Однако, по мнению Фердинанда, 26-летний шотландец все равно не дотягивает до уровня Эвра, с которым Рио вместе провел в "Юнайтед" восемь с половиной сезонов.

"Из них двоих я бы предпочел Эвра. Эвра — более классный игрок. Он быстрее, сильнее. Эвра лучше играет на отрезке от штрафной до штрафной, он поддерживает игру, двигается, открывается".

"Он не так много ассистировал, как Робертсон, но он забивал больше. Он был лучше при игре один на один, но не поймите меня неправильно — Робертсон является классным игроком", — цитирует Фердинанда Daily Mail.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Робертсон, Фердинанд, Эвра

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2020 18:00

Количество просмотров Просмотров: 989

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. dexter 23.03.2020 19:31 # dexter
    Ахаха достоточно посмотреть на статистику и сразу станет ясно, что Фердинанд расист.

    (ответить)

  2. hachidlo 23.03.2020 19:09 # hachidlo
    У скама всегда все самые луччие, а на деле дурка полная. Бывшим игрокам и 50 лет нет, а уже деменция. Ещё немного, и в ШУЕ можно будет записывать.
    А по факту, Робертсон только второй сезон играет как игрок основы, и уже оставил значительный след, тогда как Евра переходил в скам как звезда Монако, игравшего постоянно в ЛЧ. А кем Робетсон был? Звездой...Халла?
    Сравнивать ещё рано, но у скамья уже задето чувство переоценённости, коим они всегда кичились.

    (ответить)

  3. chebrec 23.03.2020 19:08 # chebrec
    Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
    Охохохохохохохохохохохохохохохохохохохох
    Ехехехехехехехе

    (ответить)

  4. myu99 23.03.2020 19:08 # myu99
    у всех ест права говорит о чем думает ну с этим кто согласен а кто не согласен это решает сами фани. но нада признат эвра был по лучще робертсона и в зашите и в атаке а робертсон в атаке хорош может но в зашите слабоват.

    (ответить)

  5. mancunia-planet 23.03.2020 18:56 # mancunia-planet
    Это все признают, даже не обсуждается.

    (ответить)

  6. royal-sovereign 23.03.2020 18:50 # royal-sovereign
    Снупдог вкрай обдолбился.

    (ответить)

  7. sir-alexferguson 23.03.2020 18:32 # sir-alexferguson
    Лол а были сомнения? Лучше эвра были только коул и ирвин

    (ответить)

  8. gin 23.03.2020 18:30 # gin
    Согласен, Робертсон на правом фланге полный ноль.

    (ответить)

  9. alexomck 23.03.2020 18:24 # alexomck
    ясен пень.

    (ответить)

  10. januzaj00 23.03.2020 18:22 # januzaj00
    Любому пенсу это понятно

    (ответить)

  11. lexa-arsenal 23.03.2020 18:14 # lexa-arsenal
    лежаtь + сосаtь

    (ответить)

  12. scauzer11 23.03.2020 18:09 # scauzer11
    в мю все бывшие игроки такие пистаболы что не заткнёшь, наверное только Руни исключение и Рон, остальные пистят и пистят не замолкают))

    (ответить)

  13. mikkiynwa 23.03.2020 18:03 # mikkiynwa
    Согласен с Рио.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: