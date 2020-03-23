Фердинанд: "Эвра лучше Робертсона"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что его бывший одноклубник Патрис Эвра был более классным левым защитником, чем Энди Робертсон из "Ливерпуля".
Купленный летом 2017 у "Халла" за 8 миллионов фунтов Робертсон стал большой трансферной удачей для "Ливерпуля". Энди помог "красным" выиграть Лигу Чемпионов в прошлом сезоне, а сейчас находится с командой Юргена Клоппа на пороге чемпионства в Премьер-Лиге.
Однако, по мнению Фердинанда, 26-летний шотландец все равно не дотягивает до уровня Эвра, с которым Рио вместе провел в "Юнайтед" восемь с половиной сезонов.
"Из них двоих я бы предпочел Эвра. Эвра — более классный игрок. Он быстрее, сильнее. Эвра лучше играет на отрезке от штрафной до штрафной, он поддерживает игру, двигается, открывается".
"Он не так много ассистировал, как Робертсон, но он забивал больше. Он был лучше при игре один на один, но не поймите меня неправильно — Робертсон является классным игроком", — цитирует Фердинанда Daily Mail.
23.03.2020 18:00
Просмотров: 989
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ахаха достоточно посмотреть на статистику и сразу станет ясно, что Фердинанд расист.
(ответить)
У скама всегда все самые луччие, а на деле дурка полная. Бывшим игрокам и 50 лет нет, а уже деменция. Ещё немного, и в ШУЕ можно будет записывать.
А по факту, Робертсон только второй сезон играет как игрок основы, и уже оставил значительный след, тогда как Евра переходил в скам как звезда Монако, игравшего постоянно в ЛЧ. А кем Робетсон был? Звездой...Халла?
Сравнивать ещё рано, но у скамья уже задето чувство переоценённости, коим они всегда кичились.
(ответить)
Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
Охохохохохохохохохохохохохохохохохохохох
Ехехехехехехехе
(ответить)
у всех ест права говорит о чем думает ну с этим кто согласен а кто не согласен это решает сами фани. но нада признат эвра был по лучще робертсона и в зашите и в атаке а робертсон в атаке хорош может но в зашите слабоват.
(ответить)
Это все признают, даже не обсуждается.
(ответить)
Снупдог вкрай обдолбился.
(ответить)
Лол а были сомнения? Лучше эвра были только коул и ирвин
(ответить)
Согласен, Робертсон на правом фланге полный ноль.
(ответить)
ясен пень.
(ответить)
Любому пенсу это понятно
(ответить)
лежаtь + сосаtь
(ответить)
в мю все бывшие игроки такие пистаболы что не заткнёшь, наверное только Руни исключение и Рон, остальные пистят и пистят не замолкают))
(ответить)
Согласен с Рио.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий