Фердинанд: "Эвра лучше Робертсона"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что его бывший одноклубник Патрис Эвра был более классным левым защитником, чем Энди Робертсон из "Ливерпуля".

Купленный летом 2017 у "Халла" за 8 миллионов фунтов Робертсон стал большой трансферной удачей для "Ливерпуля". Энди помог "красным" выиграть Лигу Чемпионов в прошлом сезоне, а сейчас находится с командой Юргена Клоппа на пороге чемпионства в Премьер-Лиге.



Однако, по мнению Фердинанда, 26-летний шотландец все равно не дотягивает до уровня Эвра, с которым Рио вместе провел в "Юнайтед" восемь с половиной сезонов.



"Из них двоих я бы предпочел Эвра. Эвра — более классный игрок. Он быстрее, сильнее. Эвра лучше играет на отрезке от штрафной до штрафной, он поддерживает игру, двигается, открывается".



"Он не так много ассистировал, как Робертсон, но он забивал больше. Он был лучше при игре один на один, но не поймите меня неправильно — Робертсон является классным игроком", — цитирует Фердинанда Daily Mail.