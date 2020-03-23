Артета рассказал, как переболел коронавирусом

После выздоровления от коронавируса главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, как протекала его болезнь.

Напомним, 12 марта "Арсенал" объявил, что у Артеты был диагностирован COVID-19. Премьер-Лига сразу же созвала экстренное собрание и поставила сезон на паузу, которая впоследствии была продлена до 30 апреля.



По словам 37-летнего испанца, уже спустя считанные дни после того, как ему был поставлен диагноз, он снова почувствовал себя нормально.



"Сейчас я чувствую себя очень хорошо. Я чувствую, что восстановился. Потребовалось три-четыре дня, чтобы я начал чувствовать себя лучше, чтобы вернулась энергия и ушли симптомы. Правда в том, что сейчас мое самочувствие в полном порядке".



"Во вторник днем я почувствовал себя неважно, поэтому отправился к нашему доктору, которого не оказалось на месте".



"После тренировки мне позвонили из руководства. Я был в своей машине, и они сказали мне, что тест президента "Олимпиакоса" дал положительный результат, поэтому каждый, кто контактировал с ним, находится под риском".



"Тогда я сказал им, что чувствую себя нехорошо и что это непростая ситуация для нас, потому что многие игроки контактировали с президентом "Олимпиакоса".



"В ближайшие дни нам предстояло сыграть с "Манчестер Сити", и мы не могли рисковать столь многими людьми, никому ничего не говоря".



"В прошлую среду я сделал тест, а в пятницу мне поставили диагноз, и тогда мы передали информацию в Премьер-Лигу".



"Естественно, все, кто контактировал со мной, отправились на карантин, а следовательно матчи были отложены", — сообщил Артета La Sexta.