Артета рассказал, как переболел коронавирусом
После выздоровления от коронавируса главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, как протекала его болезнь.
Напомним, 12 марта "Арсенал" объявил, что у Артеты был диагностирован COVID-19. Премьер-Лига сразу же созвала экстренное собрание и поставила сезон на паузу, которая впоследствии была продлена до 30 апреля.
По словам 37-летнего испанца, уже спустя считанные дни после того, как ему был поставлен диагноз, он снова почувствовал себя нормально.
"Сейчас я чувствую себя очень хорошо. Я чувствую, что восстановился. Потребовалось три-четыре дня, чтобы я начал чувствовать себя лучше, чтобы вернулась энергия и ушли симптомы. Правда в том, что сейчас мое самочувствие в полном порядке".
"Во вторник днем я почувствовал себя неважно, поэтому отправился к нашему доктору, которого не оказалось на месте".
"После тренировки мне позвонили из руководства. Я был в своей машине, и они сказали мне, что тест президента "Олимпиакоса" дал положительный результат, поэтому каждый, кто контактировал с ним, находится под риском".
"Тогда я сказал им, что чувствую себя нехорошо и что это непростая ситуация для нас, потому что многие игроки контактировали с президентом "Олимпиакоса".
"В ближайшие дни нам предстояло сыграть с "Манчестер Сити", и мы не могли рисковать столь многими людьми, никому ничего не говоря".
"В прошлую среду я сделал тест, а в пятницу мне поставили диагноз, и тогда мы передали информацию в Премьер-Лигу".
"Естественно, все, кто контактировал со мной, отправились на карантин, а следовательно матчи были отложены", — сообщил Артета La Sexta.
23.03.2020 17:00
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В пятницу ездил к знакомой, а вчера она мне сообщила что походу у нее вирус.... пизда мне пацаны походу(
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ну все! терь ебем всех!
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Ещё раз те повторяю, Микель, тебя наебали.
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