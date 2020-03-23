Почеттино рассказал, как спас карьеру Сона в "Тоттенхэме"

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что нападающий Сон Хен Мин не был бы сейчас игроком "шпор", если бы не поехал на Азиатские игры в начале прошлого сезона.

В 2018 году Сон заработал золотую медаль Азиатских игр со сборной Южной Кореи, капитаном которой он был, а также освобождение от 21-месячной службы в армии.



Азиатские игры не включены в календарь ФИФА, поэтому "Тоттенхэм" не был обязан отпускать своего игрока, однако Почеттино счел необходимым это сделать, дабы спасти карьеру южнокорейца в клубе. По этой же причине в январе Сон уехал на Кубок Азии.



"Харри Кейн был травмирован, а Сон не играл за нас в первые месяцы сезона из-за Азиатских игр, но почему-то никто не говорит об этом".



"Сегодня Сонни игрок "Тоттенхэма", потому что мы позволили ему отправиться и принять участие в двух соревнованиях, которые не являются обязательными. Мы не поступили эгоистично, сказав: "Нет, Сонни нужно остаться здесь".



"Мы поступили так ради клуба. Иначе через два года контракт Сона пришлось бы завершить".



"Почему-то никто не говорит об этом. Это было наше решение — позволить ему уехать", — цитирует Почеттино Daily Mirror.