Брайан Робсон отметил лидерские качества Фернандеша

Легенда "Манчестер Юнайтед" Брайан Робсон отметил лидерские качества полузащитника "красных дьяволов" Бруну Фернандеша.

После своего перехода из "Спортинга" в январе Фернандеш забил три гола и отдал четыре результативные передачи за "Юнайтед", однако Робсона 25-летний португалец поразил не только своей игрой.



"Думаю, ему помогает то, что он был капитаном в "Спортинге". Лидерские качества — это нечто, что дается тебе от природы".



"Бруну выглядит прирожденным лидером, он требует со своих партнеров по команде, и это хорошо".



"И хотя он нацеленный на атаку игрок, он оглядывается через плечо и прикрикивает на своих партнеров, и мне это нравится видеть".



"Он требует от других больше стараться и быть там, где он хочет. Это замечательно", — цитирует Робсона The Independent.