Брайан Робсон отметил лидерские качества Фернандеша

Бруну Фернандеш Легенда "Манчестер Юнайтед" Брайан Робсон отметил лидерские качества полузащитника "красных дьяволов" Бруну Фернандеша.

После своего перехода из "Спортинга" в январе Фернандеш забил три гола и отдал четыре результативные передачи за "Юнайтед", однако Робсона 25-летний португалец поразил не только своей игрой.

"Думаю, ему помогает то, что он был капитаном в "Спортинге". Лидерские качества — это нечто, что дается тебе от природы".

"Бруну выглядит прирожденным лидером, он требует со своих партнеров по команде, и это хорошо".

"И хотя он нацеленный на атаку игрок, он оглядывается через плечо и прикрикивает на своих партнеров, и мне это нравится видеть".

"Он требует от других больше стараться и быть там, где он хочет. Это замечательно", — цитирует Робсона The Independent.


Метки Манчестер Юнайтед, Робсон, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2020 15:00

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  1. alexomck 23.03.2020 15:04 # alexomck
    сейчас бы всяких робсонов слушать, он когда играл? годах в 40х или 50х, вестимо.

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