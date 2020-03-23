Брайан Робсон отметил лидерские качества Фернандеша
Легенда "Манчестер Юнайтед" Брайан Робсон отметил лидерские качества полузащитника "красных дьяволов" Бруну Фернандеша.
После своего перехода из "Спортинга" в январе Фернандеш забил три гола и отдал четыре результативные передачи за "Юнайтед", однако Робсона 25-летний португалец поразил не только своей игрой.
"Думаю, ему помогает то, что он был капитаном в "Спортинге". Лидерские качества — это нечто, что дается тебе от природы".
"Бруну выглядит прирожденным лидером, он требует со своих партнеров по команде, и это хорошо".
"И хотя он нацеленный на атаку игрок, он оглядывается через плечо и прикрикивает на своих партнеров, и мне это нравится видеть".
"Он требует от других больше стараться и быть там, где он хочет. Это замечательно", — цитирует Робсона The Independent.
23.03.2020 15:00
Просмотров: 417
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
сейчас бы всяких робсонов слушать, он когда играл? годах в 40х или 50х, вестимо.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий