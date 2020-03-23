Патрик Шик хочет попробовать себя в Премьер-Лиге

Нападающий "РБ Лейпциг" Патрик Шик заявил, что ему очень хочется попробовать себя в Премьер-Лиге.

Этот сезон Шик проводит за "РБ Лейпциг" на правах аренды из "Ромы", забив семь голов и отдав две результативные передачи в 15 матчах Бундеслиги.



По слухам, "РБ Лейпциг" принадлежит опция выкупа Патрика за 27 миллионов фунтов, но немецкий клуб может воспользоваться этой опцией лишь для того, чтобы сразу перепродать 24-летнего чеха дороже.



"Когда я уезжал из Чехии, то мечтал поиграть в Италии, и я достиг этого. Если честно, теперь меня очень тянет в Англию".



"Лейпциг" был абсолютно верным решением для моей карьеры. Также я разговаривал с дортмундской "Боруссией, "Байером" и "Шальке-04" здесь в Германии. Из Англии во мне были заинтересованы "Эвертон" и "Кристал Пэлас", плюс "Валенсия" из Испании".



"Я просто чувствовал, что "Лейпциг" хочет меня сильнее, а также меня привлек стиль Юлиана Нагельсманна. Уверен, я сделал правильный выбор", — сообщил Шик iSport.