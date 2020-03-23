"Арсенал" отложил возвращение к тренировкам

"Арсенал" отложил запланированное на вторник возвращение игроков первой команды к тренировкам.

Напомним, игроки "Арсенала" отправились на двухнедельный карантин после того, как у их главного тренера Микеля Артеты был диагностирован коронавирус.



Сейчас период изоляции уже истек, и во вторник "канониры" должны были вернуться на тренировочную базу. Однако пауза в Премьер-Лиге была продлена до 30 апреля, и в клубе решили, что футболисты могут задержаться дома.



"Игроки нашей первой команды должны были вернуться к тренировкам во вторник после 14 дней изоляции, вызванной обнаружением у Микеля Артеты коронавируса".



"Учитывая текущую ситуацию, для нас очевидно, что просить игроков вернуться сейчас было бы неуместно и безответственно. Поэтому все игроки первой команды, женской команды и академии останутся дома".



"Оставайтесь дома и спасайте жизни", — гласит заявление "Арсенала".