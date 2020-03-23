"Юнайтед" собирается приступить к тренировкам 10 апреля

"Манчестер Юнайтед" планирует приступить к тренировкам на базе в Каррингтоне 10 апреля.

Напомним, на прошлой неделе "красные дьяволы" закрыли свою базу, а все игроки были отправлены на домашний карантин, получив индивидуальные задания по поддержанию физической формы.



Стоит отметить, что еще до закрытия своей базы клуб принял ряд мер, дабы предотвратить проникновение коронавируса. Игрокам было запрещено делать селфи с фанатами и давать автографы, также был ужесточены правила для посетителей Каррингтона.



Однако Evening Standard стало известно, что 10 апреля подопечные Оле Гуннара Сульшера должны выйти из вынужденного отпуска и приступить к занятиям на тренировочном поле.



Добавим, что на прошлой неделе пауза в Премьер-Лиге была продлена до 30 апреля. В то же время клубы договорились сделать все возможное, чтобы доиграть этот сезон.