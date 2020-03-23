Диего Годин снова на радаре у "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" готов предпринять очередную попытку заманить на "Олд Траффорд" центрального защитника Диего Година.

Година неоднократно связывали с переездом в Премьер-Лигу, в том числе в "Юнайтед", пока Диего выступал за "Атлетико" в период с 2010 по 2019 год.



"Красные дьяволы" претендовали на Година и прошлым летом, однако Диего решил попробовать себя в "Интере", где так и не смог стать твердым игроком основы.



34-летний уругваец выходил в старте на 16 из 25 матчей в Серии А, не сумев толком адаптироваться к стилю главного тренера "Интера" Антонио Конте.



Как сообщает Daily Mail, Годин недоволен своим положением в Милане и собирается сменить клуб грядущим летом, что привлекло внимание "Юнайтед".



Наставник "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что колоссальный опыт Година пригодится его молодой команде. Однако конкуренцию "дьяволам" в борьбе за Диего готова составить "Валенсия".