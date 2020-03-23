Джо Коул сравнил Баркли с собой

Экс-игрок "Челси" Джо Коул похвалил Росса Баркли и даже сравнил полузащитника "синих" с собой.

В свое время Коул провел семь лет на "Стэмфорд Бридж", и, как и у Баркли, у него были свои взлеты и падения.



Джо забил лишь один гол в 35 матчах в своем первом сезоне за "Челси", но на следующий год при Жозе Моуриньо в качестве главного тренера смог отличиться восемь раз и завоевал титул Премьер-Лиги.



Коул уверен, что со временем и Баркли раскроется и продемонстрирует всем свой талант.



"Мне приятно, что люди могут видеть схожие черты между ним и мной, потому что я его большой фанат".



"Думаю, я вырос в "Челси", и это случилось не только благодаря Жозе. Он великолепный тренер. Но я играл с более классными игроками вокруг меня. Столкнувшись с большими ожиданиями, я окреп физически, а трофеи придали мне уверенности".



"Мне нравится все в Россе. Он выделяется в плане техники. Его настрой становится лучше и лучше. Он постоянно улучшает свою тактическую подкованность".



"Думаю, он является игроком самого, самого высокого уровня для "Челси" и сборной Англии. С развитием футбола игроки вроде него становятся все более ценными. Он великолепен", — сообщил Коул Daily Star.