Винагре не удивлен формой Фернандеша

Португальский защитник "Вулверхэмптона" Рубен Винагре заявил, что его не удивляет форма новичка "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша.

Перебравшись на "Олд Траффорд" из "Спортинга" в конце января, Фернандеш блестяще вписался в игру команды Оле Гуннара Сульшера и к настоящему моменту забил три гола и отдал четыре результативные передачи.



Однако Винагре с самого начала знал, какого игрока "Юнайтед" получает в лице Бруну.



"Да, он заслуживает всей этой похвалы. Думаю, все единодушны насчет игры Бруну Фернандеша. Пресса и фанаты в восторге от того, что он демонстрирует, и это заслуженно. Бруну прибыл в Англию, увидел и победил".



"Нет, это не удивляет меня. Я следил за "Спортингом", и для меня было очевидно, что Бруну — игрок другого уровня. Он приехал и оказал большое влияние на свою команду. Он задает стандарты в "Манчестер Юнайтед", — сообщил Винагре Record.