Лукаку перешел в "Интер" вместо "Ювентуса" из-за Дибалы

Агент нападающего Ромелу Лукаку рассказал, что его клиент вполне мог отправиться в "Ювентус" вместо "Интера" прошлым летом, если бы не Пауло Дибала.

В августе 2019 "Манчестер Юнайтед" продал Лукаку в "Интер" за 73 миллиона фунтов, до этого безуспешно пытаясь обменять Ромелу на Дибалу.



Этот обмен не состоялся из-за Пауло, который либо отказался покидать Турин, либо остался недоволен предложенными "Юнайтед" условиями. Однако Лукаку счастлив, что отправился в "Интер", за который он наколотил уже 17 голов в Серии А.



"Раз уж Лукаку носит футболку "Интера" сегодня, то это только потому, что переход Пауло Дибалы в "Манчестер Юнайтед" сорвался".



"Ромелу хотел уехать из Премьер-Лиги и отправиться в клуб, где бы чувствовал себя любимым. Он немедленно почувствовал страсть и теплоту со стороны фанатов "Интера", в отличие от "Юве". Это было самое важное".



"Переход Лукаку в "Юве" порадовал бы многих фанатов, но для "Ювентуса" его трансфер, вкупе с приходом Антонио Конте, стал повортным моментом и началом отсчета нового победного цикла".



"Он сразу это ощутил, даже в социальных сетях. Он почувствовал себя желанным в "Интере". Конте оказал большое давление на клуб, чтобы заполучить его", — сообщил агент Федерико Пасторелло Sky Sport Italia.