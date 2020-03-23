Макманаман уверен, что "Реалу" и "Барселоне" не переманить Салаха с Мане

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Стив Макманаман уверен, что "Реалу" и "Барселоне" не удастся переманить Мохамеда Салаха или Садио Мане из "Ливерпуля".

Оба нападающих "Ливерпуля" находятся в отличной форме в этом сезоне — Салах забил 16 голов и отдал шесть результативных передач, Садио отличился 14 раз сам и семь раз помог отличиться партнерам в рамках Премьер-Лиги.



Согласно слухам, египтянин и сенегалец входят в число трансферных целей "Реала" и "Барселоны" на грядущее лето, однако Макманаман не видит в грандах Ла Лиги угрозы, которая бы могла развалить знаменитое трио нападения "красных".



"У "Реала" уже есть Эдена Азар, они купили Родриго прошлым летом, они едва потратились на Рейниера в январе, поэтому все подобные слухи я бы воспринимал с долей скептицизма".



"Как бы ни завершилась эта Лига Чемпионов, в данный момент времени лучшие команды мира — это английские команды. Не "Реал" и "Барселона".



"Оба испанских гранда начинают с начала, приглашают новых игроков, потому что предыдущие сезоны сложились для них разочаровывающим образом. Они оба начинают перестройку".



"Я не думаю, что есть какой-либо шанс на переход Садио Мане или Мохамеда Салалах в "Реал" или "Барселону", — цитирует Макманамана Daily Mirror.