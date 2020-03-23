Топ-10 капитанов Премьер-Лиги по версии Ширера

Алан Ширер и Джон Терри Бывший нападающий "Ньюкасла" Алан Ширер составил десятку лучших капитанов в эру Премьер-Лиги.

В специальном выпуске Match of the Day экс-игрок сборной Англии попытался составить десятку лучших футболистов, которые лучше всех справлялись с обязанностями капитана. При этом себя Ширер поместил на 10-е место.

На одну строчку выше себя Алан поставил защитника Уэса Моргана, который в сезоне 2016/17 помог "Лестеру" сенсационным образом оформить титул Премьер-Лиги.

Тройку лучших капитанов Ширер составил из Патрика Виейра, который был частью "Непобедимых" "Арсенала" в сезоне 2003/04, Роя Кина, который выиграл семь титулов Премьер-Лиги с "Манчестер Юнайтед", и Джона Терри, с которым "Челси" пять раз побеждал в Премьер-Лиге.

Топ-10 капитанов в истории Премьер-Лиги по версии Алана Ширера

10. Алан Ширер ("Ньюкасл)
9. Уэс Морган ("Лестер")
8. Неманья Видич ("Манчестер Юнайтед")
7. Джордан Хендерсон ("Ливерпуль")
6. Венсан Компани ("Манчестер Сити")
5. Тони Адамс ("Арсенал")
4. Стивен Джеррард ("Ливерпуль")
3. Патрик Виейра ("Арсенал")
2. Рой Кин ("Манчестер Юнайтед")
1. Джон Терри ("Челси")


Метки капитаны, Премьер-Лига, рейтинги, Ширер

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2020 06:00

Количество просмотров Просмотров: 927

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mufc1994 23.03.2020 06:54 # mufc1994
    Европейским странам не следует рассчитывать на быструю победу над коронавирусом, континенту для этого может потребоваться до двух лет, считает один из ведущих китайских вирусологов Чжан Вэньхун — руководитель Шанхайской экспертной группы по COVID-19.

    (ответить)

  2. wengerrrro 23.03.2020 06:53 # wengerrrro
    хендерсон ахахахха

    (ответить)

  3. kocherga 23.03.2020 06:42 # kocherga
    Вместо Хендерсона Марк Нобл и вместо Видича кто нибудь ещё другой.

    (ответить)

  4. xah 23.03.2020 06:28 # xah
    Хендерсон переоценка. Ничего гениального и крутого в его игре я не видел

    (ответить)

  5. januzaj00 23.03.2020 06:02 # januzaj00
    Хендерсон *рукалицо* шо блеать
    История апл разве настолько бедная, чтоб такие люди попадали

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: