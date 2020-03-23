Топ-10 капитанов Премьер-Лиги по версии Ширера

Бывший нападающий "Ньюкасла" Алан Ширер составил десятку лучших капитанов в эру Премьер-Лиги.

В специальном выпуске Match of the Day экс-игрок сборной Англии попытался составить десятку лучших футболистов, которые лучше всех справлялись с обязанностями капитана. При этом себя Ширер поместил на 10-е место.



На одну строчку выше себя Алан поставил защитника Уэса Моргана, который в сезоне 2016/17 помог "Лестеру" сенсационным образом оформить титул Премьер-Лиги.



Тройку лучших капитанов Ширер составил из Патрика Виейра, который был частью "Непобедимых" "Арсенала" в сезоне 2003/04, Роя Кина, который выиграл семь титулов Премьер-Лиги с "Манчестер Юнайтед", и Джона Терри, с которым "Челси" пять раз побеждал в Премьер-Лиге.



Топ-10 капитанов в истории Премьер-Лиги по версии Алана Ширера



10. Алан Ширер ("Ньюкасл)

9. Уэс Морган ("Лестер")

8. Неманья Видич ("Манчестер Юнайтед")

7. Джордан Хендерсон ("Ливерпуль")

6. Венсан Компани ("Манчестер Сити")

5. Тони Адамс ("Арсенал")

4. Стивен Джеррард ("Ливерпуль")

3. Патрик Виейра ("Арсенал")

2. Рой Кин ("Манчестер Юнайтед")

1. Джон Терри ("Челси")