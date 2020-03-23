УЕФА облегчит правила ФФП из-за коронавируса

УЕФА облегчит правила финансового фейр-плей на этот и следующий сезон из-за пандемии коронавируса.

Вынужденная остановка футбольного сезона стала серьезным ударом по финансам многих клубов. И если в Премьер-Лиге это ощущается на так сильно, то представители низших дивизионов или других европейских лиг оказались буквально на грани выживания.



Как сообщает Daily Mail, УЕФА уже перенес дедлайн для европейских клубов по подаче финансовой отчетности с 31 марта на конец апреля.



Также организация Александера Чеферина облегчит правила ФФП для клубов на текущий сезон и следующий, но это не спасет "Манчестер Сити", чьи нарушения касаются периода с 2012 по 2016 год.



Добавим, что в данный момент УЕФА разрешает европейским клубам отражать убытки в размере не более 27 миллионов фунтов за три последних года.