УЕФА облегчит правила ФФП из-за коронавируса

Мяч УЕФА облегчит правила финансового фейр-плей на этот и следующий сезон из-за пандемии коронавируса.

Вынужденная остановка футбольного сезона стала серьезным ударом по финансам многих клубов. И если в Премьер-Лиге это ощущается на так сильно, то представители низших дивизионов или других европейских лиг оказались буквально на грани выживания.

Как сообщает Daily Mail, УЕФА уже перенес дедлайн для европейских клубов по подаче финансовой отчетности с 31 марта на конец апреля.

Также организация Александера Чеферина облегчит правила ФФП для клубов на текущий сезон и следующий, но это не спасет "Манчестер Сити", чьи нарушения касаются периода с 2012 по 2016 год.

Добавим, что в данный момент УЕФА разрешает европейским клубам отражать убытки в размере не более 27 миллионов фунтов за три последних года.


Метки УЕФА, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2020 00:05

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  1. mancunia-planet 23.03.2020 01:09 # mancunia-planet
    На дворе 20 год. Они задним числом работают, ну это для заднеприводных в порядке вещей. Гниль, как и любая крупная международная организация!

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  2. mancunia-planet 23.03.2020 01:06 # mancunia-planet
    каманО магано цу е фа! Это организация самых настоящих гандонов!

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  3. chebrec 23.03.2020 00:41 # chebrec
    Логично

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