"Ливерпуль" не будет покупать Хаверца

Кай Хаверц "Ливерпуль" не планирует покупать полузащитника "Байера" Кая Хаверца грядущим летом.

Согласно слухам в прессе, Хаверц входит в список целей главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа на следующее трансферное окно, причем пресса называет невероятные суммы, которые "красные" могут заплатить за Кая — 80, 90 или аж 125 миллионов фунтов.

По информации Evening Standard, Хаверц действительно нравится лидерам Премьер-Лиги, но и только. Мерсисайдский клуб не будет бороться за соотечественника Клоппа.

"Ливерпуль" готов тратить суммы вышеуказанного порядка, но лишь на игроков, которым будет гарантировано место в стартовом составе, как это было в случае с Алиссоном и Виргилом Ван Дейком.

Если говорить о Хаверце, то сложно представить, что 20-летний немец будет готов сразу заиграть в сильнейшей команде Премьер-Лиги.


Метки Байер, Ливерпуль, Хаверц

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2020 23:00

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  1. liverpool1892est 22.03.2020 23:21 # liverpool1892est
    Главные цели:
    1.Вернер на смену Ориги
    2.Полузащ на смену Лалана/Шакири
    3.Центрдеф на замену Ловрену
    4.Левый латераль на случай замены/травмы Робертсона

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  2. liverpool1892est 22.03.2020 23:10 # liverpool1892est
    В Баварку уйдет.Жаль скиловый игрок

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