"Ливерпуль" не будет покупать Хаверца

"Ливерпуль" не планирует покупать полузащитника "Байера" Кая Хаверца грядущим летом.

Согласно слухам в прессе, Хаверц входит в список целей главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа на следующее трансферное окно, причем пресса называет невероятные суммы, которые "красные" могут заплатить за Кая — 80, 90 или аж 125 миллионов фунтов.



По информации Evening Standard, Хаверц действительно нравится лидерам Премьер-Лиги, но и только. Мерсисайдский клуб не будет бороться за соотечественника Клоппа.



"Ливерпуль" готов тратить суммы вышеуказанного порядка, но лишь на игроков, которым будет гарантировано место в стартовом составе, как это было в случае с Алиссоном и Виргилом Ван Дейком.



Если говорить о Хаверце, то сложно представить, что 20-летний немец будет готов сразу заиграть в сильнейшей команде Премьер-Лиги.