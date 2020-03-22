Руни: "Ливерпуль" станет чемпионом"

Ветеран "Дерби" Уэйн Руни заявил, что этот сезон нельзя аннулировать, оставив "Ливерпуль" без титула Премьер-Лиги.

Напомним, сезон 2019/20 был остановлен из-за пандемии коронавируса в тот момент, когда "Ливерпуль" приблизился на расстояние в две победы к своему первому с 1990 года чемпионству.



На текущей неделе было принято решение продлить паузу до 30 апреля, но сделать все возможное, чтобы доиграть оставшиеся матчи, сколько бы времени это ни потребовало. Руни одобряет это намерение.



"Ливерпуль" выиграет Премьер-Лигу. Сейчас, как вы можете себе представить, фанаты "Эвертона" уже названивают мне и говорят: "Этот сезон нужно отменить!" Конечно, будучи воспитанником "Эвертона" и отыграв 13 лет за "Манчестер Юнайтед", часть меня думает, что это было бы хорошо..."



"Но нет. Они были великолепны. Они вложили так много усилий. Они заслуживают этот титул. Можете себе представить, чтобы вы ждали титул 30 лет, а затем его забрали у вас таким образом? Было принято правильное решение доиграть сезон", — сообщил Руни The Times.