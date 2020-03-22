"Ливерпуль" составил шорт-лист на замену Ловрену

Деян Ловрен "Ливерпуль" составил шорт-лист из трех центральных защитников на замену Деяну Ловрену.

По информации английской прессы, Ловрен является одним из нескольких игроков, с которыми главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп собирается попрощаться грядущим летом. Деян будет доступен для трансфера за 14 миллионов фунтов.

Как утверждает AS, Клопп хочет пригласить на место Ловрена игрока, который доминирует на втором этаже и комфортно себя чувствует с мячом в ногах. Хосе Хименес из "Атлетико" идеально отвечает этим требованиям.

В Мадриде у Хименеса есть контракт до 2023 года с пунктом о выкупе за 120 миллионов евро (111 млн. фунтов), однако в этом сезоне Хосе перестал быть неприкасаемым для Диего Симеоне, и это может подтолкнуть его к смене обстановки.

В качестве альтернатив 25-летнему уругвайцу спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс рассматривает Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг" и Алессандро Бастони из "Интера".


Метки Атлетико, Ливерпуль, Ловрен, Хименес

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2020 21:00

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  1. sssuso 22.03.2020 21:55 # sssuso
    Если Хименеса запилят то можно следующий чемпик не проводить. И вообще просто отдать все ближайшие 5 чемпионств Ливерпулю.

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  2. hammersmith 22.03.2020 21:39 # hammersmith
    самый конченный уебок из игроков колбасы на моей памяти.

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  3. ibe 22.03.2020 21:35 # ibe
    наконец-то полено е6аное свалит

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