"Ливерпуль" составил шорт-лист на замену Ловрену

"Ливерпуль" составил шорт-лист из трех центральных защитников на замену Деяну Ловрену.

По информации английской прессы, Ловрен является одним из нескольких игроков, с которыми главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп собирается попрощаться грядущим летом. Деян будет доступен для трансфера за 14 миллионов фунтов.



Как утверждает AS, Клопп хочет пригласить на место Ловрена игрока, который доминирует на втором этаже и комфортно себя чувствует с мячом в ногах. Хосе Хименес из "Атлетико" идеально отвечает этим требованиям.



В Мадриде у Хименеса есть контракт до 2023 года с пунктом о выкупе за 120 миллионов евро (111 млн. фунтов), однако в этом сезоне Хосе перестал быть неприкасаемым для Диего Симеоне, и это может подтолкнуть его к смене обстановки.



В качестве альтернатив 25-летнему уругвайцу спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс рассматривает Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг" и Алессандро Бастони из "Интера".